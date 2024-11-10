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Thomas Reis'ten flaş Mourinho sözleri! "Böyle bir ligi yurt dışında kim izlemek ister" demişti... (SABAH SPOR ÖZEL)

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'de Samsunspor'u zirveye oynatan Alman teknik direktör Thomas Reis, Sabah Spor'a konuştu. Birçok konuya değinen Reis, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun tartışmalara neden olan "Böyle bir ligi yurt dışında kim izlemek ister!" sözlerini de değerlendirdi. İşte Alman çalıştırıcının flaş açıklamaları...

TUNCAY KURTULUŞ
Giriş Tarihi: 10.11.2024 08:42 Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 08:43
Thomas Reis’ten flaş Mourinho sözleri! Böyle bir ligi yurt dışında kim izlemek ister demişti... SABAH SPOR ÖZEL

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Türk futbolu, Samsun'daki yaşamı, G.Saray maçı ve Jose Mourinho'nun sözleri hakkında Sabah Spor'dan Tuncay Kurtuluş'a açıklamalarda bulundu. İşte flaş açıklamalar…

Thomas Reis’ten flaş Mourinho sözleri! Böyle bir ligi yurt dışında kim izlemek ister demişti... SABAH SPOR ÖZEL

Rakamlar sizi Süper Lig'in en başarılı yabancı teknik direktörü olarak gösteriyor. Türkiye'de tüm kulüplerin radarına girdiniz. İlerleyen yıllarda 3 büyük takımdan teklif gelirse ne yaparsınız?

Şu an Samsunspor'la bir sözleşmem var ve buranın hocasıyım. Hangi kulüpte çalışıyorsam işimi iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Daha önce Bochum ve Schalke'de de aynısını yapmaya, iyi sonuçlar almaya çalıştım. Gelecekte ne olur bilemem ama şu anda Samsunspor'un hocası olarak çok güzel bir sezon geçirmek istiyorum.

Thomas Reis’ten flaş Mourinho sözleri! Böyle bir ligi yurt dışında kim izlemek ister demişti... SABAH SPOR ÖZEL

Transfer yasağının olması takım birlikteliği açısından bir avantaj mı oldu?

Şimdilik evet diyebilirim. Sonuçta geçen sene birlikte oynayan oyunculardan bahsediyoruz. Birbirlerini tanıyorlar. Bu zor olmadı açıkçası. Birçok insan için zor olabilir ancak benim için bu özel bir görevdi. Çılgın bir yapım var, özel görevleri seven birisiyim. Oyuncuların geçen sezondan birbirlerini tanıyıp kaynaşıyor olmaları ve bu sene de güzel bir takım ruhu yakalamış olmamız başarımızın ana faktörü diyebilirim. Bu performansı sezon sonuna kadar devam ettirip güzel bir yerde ligi tamamlama fırsatımız olabilir.

Thomas Reis’ten flaş Mourinho sözleri! Böyle bir ligi yurt dışında kim izlemek ister demişti... SABAH SPOR ÖZEL

Kenarda çok sarı kart görüyorsunuz. Sizce itirazların dozu mu yüksek, yoksa sizi anlayan mı yok?

Gördüğüm 3 sarı kartın 2 tanesinin sebebini bile bilmiyorum. Fenerbahçe maçında evet hak ettim. Çünkü bana ayrılan alanı terk etmiştim. Antalya maçında 10 kişi VAR'ı izliyordu. Ben de onlardan biriydim. Tabii penaltı verilmeyince normal elimle bir hareket yaptığım esnada hakemle alakası olmadığı halde gelip bana sarı kart gösterdi. Adana Demirspor maçında anın adrenaliniyle oyuncularıma taktiksel açıdan bir şeyler anlatabiliyorum ama hakem bunu kendisine karşı mı algıladı, bilmiyorum. 4. hakeme de sorma fırsatım oldu. "Bana neden sarı kart gösterildi?" diye. Ancak 'Ben de bilmiyorum' dedi. Sonuçta 3 tane sarı kartım var. Daha fazla dikkatli olmam gerekiyor sanırım. Oyuncularıma taktik verirken bile... El-kol hareketlerine dikkat etmem gerekiyor anladığım kadarıyla. Benim 4. hakemler[1]den tek dileğim biraz daha açıklayıcı olmaları. Almanya'da yaklaşık 130 maça çıktım, gördüğüm kart 2 ya da 3'tür. Ama burada 11 maç sonrası 3 kart gördüm. Bunun dil probleminden kaynaklandığı düşüncesindeyim.

Thomas Reis’ten flaş Mourinho sözleri! Böyle bir ligi yurt dışında kim izlemek ister demişti... SABAH SPOR ÖZEL

"ÇOK İYİ VE ZORLU BİR RAKİBE KARŞI OYNAYACAĞIZ"

"G.Saray, bana göre ligin en iyi takımı" yorumunda bulunmuştunuz. Bunu maç öncesi taktik gereği mi yaptınız?

Bu bir taktik değildi. Ligdeki puan sıralamasına baktığımızda Galatasaray'ın en üstte olduğunu görüyoruz. Ben diğer takımların açıkçası ne düşündüğüne bakmıyorum. Sonuçta biz her maçta olduğu gibi bu maçta da puanlar almak istiyoruz. İnsanların düşüncesini elbette ki değiştiremem. Ligdeki sıralamaya bakarlarsa onu zaten görürler. Galatasaray birinci, biz de ikinciyiz. Çok iyi ve zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Ligde çok iyi olan diğer rakiplerimiz de var. Biz kesinlikle bu maça güzel bir sonuç almaya gidiyoruz. Galatasaray ile oynayacağımız karşılaşma kesinlikle çok ilginç olacak. Çünkü biz gollerimizin çoğunu ikinci yarıda buluyoruz. Rakibimiz ise birinci yarıda…

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