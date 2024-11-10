Thomas Reis'ten flaş Mourinho sözleri! "Böyle bir ligi yurt dışında kim izlemek ister" demişti... (SABAH SPOR ÖZEL)

Kenarda çok sarı kart görüyorsunuz. Sizce itirazların dozu mu yüksek, yoksa sizi anlayan mı yok?



Gördüğüm 3 sarı kartın 2 tanesinin sebebini bile bilmiyorum. Fenerbahçe maçında evet hak ettim. Çünkü bana ayrılan alanı terk etmiştim. Antalya maçında 10 kişi VAR'ı izliyordu. Ben de onlardan biriydim. Tabii penaltı verilmeyince normal elimle bir hareket yaptığım esnada hakemle alakası olmadığı halde gelip bana sarı kart gösterdi. Adana Demirspor maçında anın adrenaliniyle oyuncularıma taktiksel açıdan bir şeyler anlatabiliyorum ama hakem bunu kendisine karşı mı algıladı, bilmiyorum. 4. hakeme de sorma fırsatım oldu. "Bana neden sarı kart gösterildi?" diye. Ancak 'Ben de bilmiyorum' dedi. Sonuçta 3 tane sarı kartım var. Daha fazla dikkatli olmam gerekiyor sanırım. Oyuncularıma taktik verirken bile... El-kol hareketlerine dikkat etmem gerekiyor anladığım kadarıyla. Benim 4. hakemler[1]den tek dileğim biraz daha açıklayıcı olmaları. Almanya'da yaklaşık 130 maça çıktım, gördüğüm kart 2 ya da 3'tür. Ama burada 11 maç sonrası 3 kart gördüm. Bunun dil probleminden kaynaklandığı düşüncesindeyim.