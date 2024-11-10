Thomas Reis'ten flaş Mourinho sözleri! "Böyle bir ligi yurt dışında kim izlemek ister" demişti... (SABAH SPOR ÖZEL)
SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'de Samsunspor'u zirveye oynatan Alman teknik direktör Thomas Reis, Sabah Spor'a konuştu. Birçok konuya değinen Reis, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun tartışmalara neden olan "Böyle bir ligi yurt dışında kim izlemek ister!" sözlerini de değerlendirdi. İşte Alman çalıştırıcının flaş açıklamaları...
Giriş Tarihi: 10.11.2024 08:42
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 08:43