Trend
Galeri
Trend Spor
Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu! PSG, Bayern’i eledi…
Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu! PSG, Bayern’i eledi…
Son dakika haberi: Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde deplasmanda Bayern Münih ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 5-4 kazanan Fransız temsilcisi, adını finale yazdırdı. PSG, finalde Arsenal ile karşı karşıya gelecek. İşte haberin detayları…
Giriş Tarihi: 06.05.2026 23:59
Güncelleme Tarihi: 07.05.2026 00:06