Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu! PSG, Bayern'i eledi…

Son dakika haberi: Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde deplasmanda Bayern Münih ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 5-4 kazanan Fransız temsilcisi, adını finale yazdırdı. PSG, finalde Arsenal ile karşı karşıya gelecek. İşte haberin detayları…

Giriş Tarihi: 06.05.2026 23:59 Güncelleme Tarihi: 07.05.2026 00:06
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.

Fransa'da 5-4 PSG lehine biten maçın ardından Allianz Arena'daki kritik mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Joao Pinheiro yönetti.

Bayern Münih, mücadeleye, "Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Luis Díaz, Kane" 11'iyle çıktı.

PSG ise "Safonov, Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Zaïre-Emery, Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves, Kvaratskhelia, Dembélé, Doué" kadrosuyla sahada yer aldı.

DEMBELE SAHNEDE

Dakikalar 3'ü gösterdiğinde PSG, Dembele ile 1-0 öne geçti. Kvaratskhelia, ceza alanı içinde boş pozisyonda olan Dembele'ye pas attı ve Dembele de tek vuruşla topu ağlara gönderdi.

İLK YARIDA TEK GOL

Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve PSG, soyunma odasında 1-0'lık üstünlükle gitti.

64.dakikada PSG'de Doue uzun süre sürdüğü topla yerden sert bir şut çıkardı ancak Neuer topu kornere çeldi.

KANE'İN GOLÜ YETMEDİ

90+4'te Harry Kane sahneye çıktı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Kane, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve maçı 1-1'e getirdi.

PSG FİNALDE

Mücadelede başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla PSG, Bayern'i eleyerek adını finale yazdırdı.

MARQUINHOS TARİHE GEÇTİ

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde 121. maçına çıkan PSG'nin tecrübeli stoperi Marquinhos, Roberto Carlos'u (120) geride bırakarak turnuvada en fazla forma giyen Brezilyalı futbolcu ünvanını tek başına ele geçirdi.

FİNAL BUDAPEŞTE'DE

Paris Saint-Germain ile Arsenal, 30 Mayıs Cumartesi günü Macaristan'daki Puskas Arena'da karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
