Son dakika haberi: UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI! Galatasaray-Juventus maçı sonrası güncellendi | İşte Türkiye'nin yeri

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin konumu, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray'ın Juventus maçı galibiyetinin ardından güncellendi. İşte sıralamadaki yerimiz...

Giriş Tarihi: 17.02.2026 22:51 Güncelleme Tarihi: 17.02.2026 23:04
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray evinde Juventus'u konuk etti.

CİMBOM İKİNCİ YARIDA DÖNDÜ

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-1 geride kapattığı mücadeleyi 5-2 kazanarak, rövanş maçı öncesinde büyük bir avantajı cebine koydu.

Devler Ligi'ndeki oynanan zorlu mücadelenin ardından UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

1- İNGİLTERE: 111.797

2- İTALYA: 96.446

3- İSPANYA: 90.484

4- ALMANYA: 87.331

5- FRANSA: 78.927

6- PORTEKİZ: 69.266

7- HOLLANDA: 66.595

8- BELÇİKA: 60.850

9- TÜRKİYE: 49.475

10- ÇEKYA: 47.225