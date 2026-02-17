Trend
Galeri
Trend Spor
Son dakika haberi: UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI! Galatasaray-Juventus maçı sonrası güncellendi | İşte Türkiye'nin yeri
Son dakika haberi: UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI! Galatasaray-Juventus maçı sonrası güncellendi | İşte Türkiye'nin yeri
UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin konumu, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray'ın Juventus maçı galibiyetinin ardından güncellendi. İşte sıralamadaki yerimiz...
Giriş Tarihi: 17.02.2026 22:51
Güncelleme Tarihi: 17.02.2026 23:04