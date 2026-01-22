Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum! Türkiye kaçıncı sırada, işte puanı…

Son dakika haberi: UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum! Türkiye kaçıncı sırada, işte puanı…

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7. hafta müsabakaları sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum belli oldu. Türkiye'nin kaç puanı olduğu ve kaçıncı sırada yer aldığı netleşti…

Giriş Tarihi: 22.01.2026 23:44 Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 23:45
Avrupa futbolunun en önemli organizasyonları UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı geride kaldı. Temsilcilerimiz Galatasaray ile Fenerbahçe, Avrupa kupalarında sahaya çıktı.

Fenerbahçe'nin Aston Villa ile oynadığı müsabaka sonrası gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin son durumu belli oldu. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum…

1- İNGİLTERE | 104.991 PUAN

2- İTALYA | 92.696 PUAN

3- İSPANYA | 86.890 PUAN

4- ALMANYA | 83.545 PUAN

5- FRANSA | 75.891 PUAN

6- HOLLANDA | 66.429 PUAN

7- PORTEKİZ | 63.866 PUAN

8- BELÇİKA | 58.150 PUAN

9- TÜRKİYE | 48.325 PUAN

10- ÇEKYA | 46.275 PUAN