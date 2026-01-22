Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum! Türkiye kaçıncı sırada, işte puanı…

Son dakika haberi: UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum! Türkiye kaçıncı sırada, işte puanı…

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7. hafta müsabakaları sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum belli oldu. Türkiye'nin kaç puanı olduğu ve kaçıncı sırada yer aldığı netleşti…

Giriş Tarihi: 22.01.2026 23:44 Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 23:45