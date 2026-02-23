Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA HABERİ | Ülkelerin UEFA gelirleri belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev kazanç...

SON DAKİKA HABERİ | Ülkelerin UEFA gelirleri belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev kazanç...

Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un bu sezon Avrupa'daki macerası devam ediyor. Temsilcilerimiz üst tur için mücadele ederken, bu sezon genelindeki UEFA gelirleri de ortaya çıktı. Buna göre Football Meets Data'ya göre Türkiye'nin kazandığı rakam da belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.02.2026 14:35 Güncelleme Tarihi: 23.02.2026 14:51
SON DAKİKA HABERİ | Ülkelerin UEFA gelirleri belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray’dan dev kazanç...

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz, play-off turu rövanş karşılaşmalarına çıkacak.

SON DAKİKA HABERİ | Ülkelerin UEFA gelirleri belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray’dan dev kazanç...

G.SARAY İTALYA'YA AVANTAJLI GİDECEK

Devler Ligi'nde son 16'ya kalmak isteyen Galatasaray, ilk maçta Juventus'u 5-2'lik skorla farklı geçmişti.

SON DAKİKA HABERİ | Ülkelerin UEFA gelirleri belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray’dan dev kazanç...

Sarı-kırmızılılar, 25 Şubat çarşamba günü TSİ 23.00'te İtalyan deviyle deplasmanda kozlarını paylaşacak.

SON DAKİKA HABERİ | Ülkelerin UEFA gelirleri belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray’dan dev kazanç...

F.BAHÇE ZORU DENEYECEK

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ise ilk maçta evinde Nottingham Forest'a 3-0 kaybetmişti.

SON DAKİKA HABERİ | Ülkelerin UEFA gelirleri belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray’dan dev kazanç...

Sakat ve cezalı oyuncu listesi kabarık olan Kanarya, İngiltere'de tur bileti arayacak.

SON DAKİKA HABERİ | Ülkelerin UEFA gelirleri belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray’dan dev kazanç...

SAMSUNSPOR EVİNDE FİŞİ ÇEKECEK

Konferans Ligi'nde Samsunspor, deplasmanda 1-0 yendiği Kuzey Makedonya ekibi Shkendija'yı ağırlayacak.

SON DAKİKA HABERİ | Ülkelerin UEFA gelirleri belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray’dan dev kazanç...

GELİRLER BELLİ OLDU

Hafta içinde oynanacak müsabakalar öncesi, ülkelerin bu sezon elde ettiği gelirler de belli oldu.

SON DAKİKA HABERİ | Ülkelerin UEFA gelirleri belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray’dan dev kazanç...

Football Meets Data'nın hazırladığı tabloya göre Avrupa kupalarında en fazla takımla yer alan İngiltere, en fazla gelir elde eden ülke olurken İspanya ikinci, Almanya üçüncü İtalya dördüncü ve Fransa beşinci sırada yer aldı.

SON DAKİKA HABERİ | Ülkelerin UEFA gelirleri belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray’dan dev kazanç...

İNGİLİZLER ZİRVEDE

İngiltere kulüplerinin bu sezon UEFA'dan elde ettiği gelir 566.8 milyon Euro olarak belirlendi.

SON DAKİKA HABERİ | Ülkelerin UEFA gelirleri belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray’dan dev kazanç...

Bu sezon özelinde en çok UEFA gelirine sahip olan ikinci ülke olan İspanya ise 357.2 milyon Euroluk bir gelir elde etti.

SON DAKİKA HABERİ | Ülkelerin UEFA gelirleri belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray’dan dev kazanç...

İlk 2 sırayı takip eden Almanya 331.6, İtalya 298.4 ve Fransa 248.1 milyon Euro kazanç sağladı.

SON DAKİKA HABERİ | Ülkelerin UEFA gelirleri belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray’dan dev kazanç...

TEMSİLCİLERİMİZİN TOPLAM GELİRİ

Dev listede ilk 10 basamakta bulunan Türkiye'nin bu sezonki toplam UEFA gelirinin 66.7 milyon Euro olduğu kaydedildi.

SON DAKİKA HABERİ | Ülkelerin UEFA gelirleri belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray’dan dev kazanç...

Avrupa'nın 5 büyük liginde yer alan takımlara şu ana kadar dağıtlan toplam ödülün yüzde 61'inin dağıtıldığı vurgulandı. Ek olarak şu ana kadar kulüplere verilen ödül miktarının 2.93 milyar Euro olduğu da belirtildi.