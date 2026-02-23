Trend
SON DAKİKA HABERİ | Ülkelerin UEFA gelirleri belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev kazanç...
Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un bu sezon Avrupa'daki macerası devam ediyor. Temsilcilerimiz üst tur için mücadele ederken, bu sezon genelindeki UEFA gelirleri de ortaya çıktı. Buna göre Football Meets Data'ya göre Türkiye'nin kazandığı rakam da belli oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.02.2026 14:35
Güncelleme Tarihi: 23.02.2026 14:51