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SON DAKİKA HABERİ: Volkan Demirel'den Galatasaray maçı sonrası hakemlere olay sözler! Çılgına döndü...
SON DAKİKA HABERİ: Volkan Demirel'den Galatasaray maçı sonrası hakemlere olay sözler! Çılgına döndü...
SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'in 13.haftasında Bodrum FK, lider Galatasaray ile karşılaştı. Bodrum Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kaybetti. Maçın ardından teknik direktör Volkan Demirel, maçın hakemi Muhammet Ali Metoğlu için olay sözler söyledi. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 23.11.2024 22:44
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 23:01