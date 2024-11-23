Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA HABERİ: Volkan Demirel'den Galatasaray maçı sonrası hakemlere olay sözler! Çılgına döndü...

SON DAKİKA HABERİ: Volkan Demirel'den Galatasaray maçı sonrası hakemlere olay sözler! Çılgına döndü...

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'in 13.haftasında Bodrum FK, lider Galatasaray ile karşılaştı. Bodrum Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kaybetti. Maçın ardından teknik direktör Volkan Demirel, maçın hakemi Muhammet Ali Metoğlu için olay sözler söyledi. İşte detaylar…

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 23.11.2024 22:44 Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 23:01
SON DAKİKA HABERİ: Volkan Demirel’den Galatasaray maçı sonrası hakemlere olay sözler! Çılgına döndü...

Lider Galatasaray, Bodrum FK'yi Batshuayi'nin attığı tek golle 1-0 yendi. Mücadeleyi, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetti. Bodrum FK'nın teknik direktörü Volkan Demirel, maç içi ve sonrasında adeta çılgına döndü.

SON DAKİKA HABERİ: Volkan Demirel’den Galatasaray maçı sonrası hakemlere olay sözler! Çılgına döndü...

Maçın 21'inci dakikasında Bodrum FK'de forma giyen Ege Bilsel, Mertens'e yaptığı faul sonrası hakem Muhammet Ali Metoğlu tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

SON DAKİKA HABERİ: Volkan Demirel’den Galatasaray maçı sonrası hakemlere olay sözler! Çılgına döndü...

45'inci dakikada ise yine Ege Bilsel, bu kez hızlı atağa çıkan Lucas Torreira'ya müdahalede bulunması sonrası Metoğlu tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

SON DAKİKA HABERİ: Volkan Demirel’den Galatasaray maçı sonrası hakemlere olay sözler! Çılgına döndü...

Bodrum FK'de bu karar büyük tepkiyle karşılanırken, futbolcular maçın hakeminin yanına giderek itirazlarda bulundu.

SON DAKİKA HABERİ: Volkan Demirel’den Galatasaray maçı sonrası hakemlere olay sözler! Çılgına döndü...

Volkan Demirel de yedek kulübesinin yanındaki dördüncü hakeme bu karara dair tepkisini gösterdi.

SON DAKİKA SON DAKİKA