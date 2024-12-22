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SON DAKİKA HABERİ: Yunus Akgün, Kayserispor maçına da damgasını vurdu! İşte performansı...
SON DAKİKA HABERİ: Yunus Akgün, Kayserispor maçına da damgasını vurdu! İşte performansı...
SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'in 17.haftasında Galatasaray, deplasmanda Bellona Kayserispor'u 5-1'lik skorla geçti. Mücadeleye sarı-kırmızılı takımın yıldızı Yunus Akgün damgasını vurdu. 24 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla taraftarından alkış aldı. İşte Yunus'un Kayserispor maçı performansı...
Giriş Tarihi: 22.12.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 18:46