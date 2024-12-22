Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA HABERİ: Yunus Akgün, Kayserispor maçına da damgasını vurdu! İşte performansı...

SON DAKİKA HABERİ: Yunus Akgün, Kayserispor maçına da damgasını vurdu! İşte performansı...

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'in 17.haftasında Galatasaray, deplasmanda Bellona Kayserispor'u 5-1'lik skorla geçti. Mücadeleye sarı-kırmızılı takımın yıldızı Yunus Akgün damgasını vurdu. 24 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla taraftarından alkış aldı. İşte Yunus'un Kayserispor maçı performansı...

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 22.12.2024 18:45 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 18:46
SON DAKİKA HABERİ: Yunus Akgün, Kayserispor maçına da damgasını vurdu! İşte performansı...

Süper Lig'in 17.haftasında Galatasaray, deplasmanda Bellona Kayserispor'u Victor Osimhen (2), Barış Alper Yılmaz (2) ve Yunus Akgün'ün golleriyle 5-1 mağlup etmeyi başardı.

SON DAKİKA HABERİ: Yunus Akgün, Kayserispor maçına da damgasını vurdu! İşte performansı...

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 44 yaparken, en yakın takipçisi ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e çıkardı.

SON DAKİKA HABERİ: Yunus Akgün, Kayserispor maçına da damgasını vurdu! İşte performansı...

Cimbom'da Yunus Akgün, gösterdiği performansla Kayseri'de de adeta yıldızlaştı.

SON DAKİKA HABERİ: Yunus Akgün, Kayserispor maçına da damgasını vurdu! İşte performansı...

Yunus, attığı golün yanı sıra takım arkadaşlarına iki de gol pası verdi ve galibiyette önemli rol oynadı.

SON DAKİKA HABERİ: Yunus Akgün, Kayserispor maçına da damgasını vurdu! İşte performansı...

3 MAÇ SONRA KAYSERİ'DE KAZANDI

Galatasaray bu galibiyetle ayrıca Kayserispor'u 3 maç sonra deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

SON DAKİKA SON DAKİKA