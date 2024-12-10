Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA: Manaj-Barış Alper pozisyonu sonrası TFF'de hareketli saatler! Hakem Turgut Doman ceza alacak mı?

SON DAKİKA: Manaj-Barış Alper pozisyonu sonrası TFF'de hareketli saatler! Hakem Turgut Doman ceza alacak mı?

Galatasaray, karşılaştığı Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederken mücadele esnasında Rej Manaj'ın, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahale ülke gündeminde büyük bir yer edindi. Milli futbolcu, bu pozisyon sonucunda sakatlanarak sahayı sedyede ve gözyaşlarıyla terk etti. Öte yandan Hakem Turgut Doman'ın sarı kart kararı büyük tepkileri de beraberinde getirdi. Hakem Doman'ın bu kararı nedeniyle ceza alıp almayacağı ise merak ediliyordu. Gelen son dakika haberine göre; TFF'de hareketli saatler yaşandı. İşte o görüşmenin detayları...