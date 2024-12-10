Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA: Manaj-Barış Alper pozisyonu sonrası TFF'de hareketli saatler! Hakem Turgut Doman ceza alacak mı?

SON DAKİKA: Manaj-Barış Alper pozisyonu sonrası TFF'de hareketli saatler! Hakem Turgut Doman ceza alacak mı?

Galatasaray, karşılaştığı Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederken mücadele esnasında Rej Manaj'ın, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahale ülke gündeminde büyük bir yer edindi. Milli futbolcu, bu pozisyon sonucunda sakatlanarak sahayı sedyede ve gözyaşlarıyla terk etti. Öte yandan Hakem Turgut Doman'ın sarı kart kararı büyük tepkileri de beraberinde getirdi. Hakem Doman'ın bu kararı nedeniyle ceza alıp almayacağı ise merak ediliyordu. Gelen son dakika haberine göre; TFF'de hareketli saatler yaşandı. İşte o görüşmenin detayları...

Giriş Tarihi: 10.12.2024 13:45 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 13:47
SON DAKİKA: Manaj-Barış Alper pozisyonu sonrası TFF’de hareketli saatler! Hakem Turgut Doman ceza alacak mı?

Son dakika haberi... Sivasspor Galatasaray maçının son dakikalarında ülke gündemini değiştiren bir olay yaşandı. 90+6. dakikada Sivassporlu Rej Manaj'ın Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'a yaptığı sert faulden sonra gözler şimdi TFF'de!

SON DAKİKA: Manaj-Barış Alper pozisyonu sonrası TFF’de hareketli saatler! Hakem Turgut Doman ceza alacak mı?

Maçın hakemi Turgut Doman, Manaj'a sarı kart gösterdi. Doman, VAR müdahalesine rağmen kırmızı kartına başvurmayıp fikrini değiştirmezken, bu gelişme kamuoyu tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

SON DAKİKA: Manaj-Barış Alper pozisyonu sonrası TFF’de hareketli saatler! Hakem Turgut Doman ceza alacak mı?

Milli oyuncu Barış Alper Yılmaz yapılan faul sonrası sahayı sedye ile terketmek zorunda kalmıştı.

SON DAKİKA: Manaj-Barış Alper pozisyonu sonrası TFF’de hareketli saatler! Hakem Turgut Doman ceza alacak mı?

Sivas-G.Saray maçının son dakikasında gelişen ve Türkiye'nin gündemine düşen Manaj-Barış Alper pozisyonu sonrası TFF'de hareketli saatler yaşandı.

SON DAKİKA: Manaj-Barış Alper pozisyonu sonrası TFF’de hareketli saatler! Hakem Turgut Doman ceza alacak mı?

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dün sabah Riva'da buluşarak durum değerlendirmesi yaptı.

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