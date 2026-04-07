SON DAKİKA | Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı! Barış Alper'in pozisyonunda ne konuşuldu?

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta tamamlandı. Müsabakaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu, VAR görüntülerini açıkladı. İşte haftaya damga vuran Trabzonspor-Galatasaray maçındaki hakem diyalogları...

Giriş Tarihi: 07.04.2026 20:10 Güncelleme Tarihi: 07.04.2026 20:21
Trendyol Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmaları sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu, her hafta olduğu gibi oynanan maçların ardından VAR görüntülerini yayınladı.

DEV DERBİ DAMGA VURDU

İki derbinin oynandığı haftada, damga vuran maçlardan birisi de şüphesiz Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi oldu.

Bordo-mavililerin 2-1'lik skorla galip geldiği karşılaşmada, tartışmalı kırmızı kart pozisyonun hakem konuşmaları da ortaya çıktı.

Mücadelenin 51. dakikasında Barış Alper Yılmaz, Wagner Pina'ya yaptığı faulün ardından sarı kart görmüştü.

KARARINI DEĞİŞTİRMEMİŞTİ

Yaşanan pozisyonun ardından VAR hakemi Erkan Engin, hakem Cihan Aydın'ı kırmızı kart tavsiyesiyle izlemeye davet etmiş ancak Aydın kararını değiştirmemişti.

İŞTE VAR KONUŞMALARI

Erkan Engin: Potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum.

Cihan Aydın: Anlaşıldı, kontrol edeceğim.

Cihan Aydın: Evet geldim Erkan hocam.

Erkan Engin: Temas noktasını gösteriyorum bir de geniş açıdan normal hızda göstereceğim.

Cihan Aydın: Oyuncunun ayağı yerde, dizine çarpıyor. Diğer açıdan bir daha ver Erkan hocam. Temas noktası bu, ayağı boşa gidiyor. Bu ayağı, diğer ayağıyla yapıyor.

Cihan Aydın: Erkan hocam ben kararımda kalacağım.

Erkan Engin: Karar senin.

Cihan Aydın: Sarı kart verdim ben de kararımda kalacağım.