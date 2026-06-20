Trend Galeri Trend Spor Acun Ilıcalı, Süper Lig’in eski golcüsünün peşinde! 17 milyon euroluk teklif

Acun Ilıcalı, Süper Lig’in eski golcüsünün peşinde! 17 milyon euroluk teklif

Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın transfer çalışmalarına başladığı öğrenildi. Acun Ilıcalı'nın Süper Lig'in eski yıldızına kanca attığı aktarıldı.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 20.06.2026 17:12 Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 17:14
Acun Ilıcalı, Süper Lig’in eski golcüsünün peşinde! 17 milyon euroluk teklif

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere'de play-off şampiyonu olarak Premier Lig biletini almıştı.

Acun Ilıcalı, Süper Lig’in eski golcüsünün peşinde! 17 milyon euroluk teklif

Acun Ilıcalı'nın transfer çalışmalarında rotasını Süper Lig'in eski yıldızına çevirdiği iddia edildi.

Acun Ilıcalı, Süper Lig’in eski golcüsünün peşinde! 17 milyon euroluk teklif

Hull City'nin gündemine gelen genç forvetle ilgili sıcak gelişmeler yaşandığı vurgulandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Acun Ilıcalı, Süper Lig’in eski golcüsünün peşinde! 17 milyon euroluk teklif

EMERSONN İDDİASI

Hull Live'ın haberine göre; Hull City'nin Toulouse forması giyen Emersonn ile ilgilendiği belirtildi.

Acun Ilıcalı, Süper Lig’in eski golcüsünün peşinde! 17 milyon euroluk teklif

Hull City'nin Emersonn için resmi teklifte bulunduğu aktarıldı.

Acun Ilıcalı, Süper Lig’in eski golcüsünün peşinde! 17 milyon euroluk teklif

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere temsilcisinin, 21 yaşındaki golcü için 17 milyon euro önerdiği kaydedildi.

Acun Ilıcalı, Süper Lig’in eski golcüsünün peşinde! 17 milyon euroluk teklif

KABUL GÖRMEDİ

Toulouse'un Hull City'den gelen bu transfer teklifini kabul etmediği kaydedildi.

Acun Ilıcalı, Süper Lig’in eski golcüsünün peşinde! 17 milyon euroluk teklif

Göztepe, Emersonn'un bir sonraki satışından pay alma hakkına sahip.

Acun Ilıcalı, Süper Lig’in eski golcüsünün peşinde! 17 milyon euroluk teklif

21 yaşındaki Emersonn, Toulouse'de 31 maça çıktı ve 7 gol ile 3 asist üretti.

Acun Ilıcalı, Süper Lig’in eski golcüsünün peşinde! 17 milyon euroluk teklif

Brezilyalı oyuncunun, Toulouse ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#PREMİER LİG #HULL CİTY #ACUN ILICALI #TRANSFER