Acun Ilıcalı, Süper Lig’in eski golcüsünün peşinde! 17 milyon euroluk teklif

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere'de play-off şampiyonu olarak Premier Lig biletini almıştı. Acun Ilıcalı'nın transfer çalışmalarında rotasını Süper Lig'in eski yıldızına çevirdiği iddia edildi. Hull City'nin gündemine gelen genç forvetle ilgili sıcak gelişmeler yaşandığı vurgulandı. EMERSONN İDDİASI Hull Live'ın haberine göre; Hull City'nin Toulouse forması giyen Emersonn ile ilgilendiği belirtildi. Hull City'nin Emersonn için resmi teklifte bulunduğu aktarıldı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere temsilcisinin, 21 yaşındaki golcü için 17 milyon euro önerdiği kaydedildi. KABUL GÖRMEDİ Toulouse'un Hull City'den gelen bu transfer teklifini kabul etmediği kaydedildi. Göztepe, Emersonn'un bir sonraki satışından pay alma hakkına sahip. 21 yaşındaki Emersonn, Toulouse'de 31 maça çıktı ve 7 gol ile 3 asist üretti. Brezilyalı oyuncunun, Toulouse ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.