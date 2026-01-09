Trend Galeri Trend Spor Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Ademola Lookman bombasını patlatıyor! Transferde tarih verildi...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Ademola Lookman bombasını patlatıyor! Transferde tarih verildi...

Fenerbahçe, ara transfer çalışmaları kapsamında Matteo Guendouzi'nin ardından bir bomba ismin daha peşinde. Sarı-lacivertliler, Atalanta'dan Ademola Lookman transferi için temaslarını artırırken, müjdeyi İtalyan basını duyurdu. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 09.01.2026 18:03 Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 18:07
Turkcell Süper Kupa'da yarın ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

Elini çabuk tutan sarı-lacivertliler, şimdiye dek Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi transferlerini tamamladı.

Kanarya, özellikle kanat bölgesine bir ismi daha transfer etmek için görüşmelerini sıklaştırmış durumda.

Fenerbahçe'nin bu doğrultuda gündeminde yer alan bir numaralı futbolcu ise Atalanta'dan Ademola Lookman.

TRANSFERDE MÜJDE GELDİ

İtalyan basını, sarı-lacivertli takımın, Nijeryalı yıldız futbolcunun transferinde sona yaklaştığını iddia etti.

ANLAŞMAYA VARILDI

Sport Mediaset muhabiri Orazio Accomando'nun haberine göre; Ademola Lookman için temaslarını sıklaştıran sarı-lacivertliler, oyuncunun menajeri ile sözlü anlaşmaya vardı.

MAAŞ TEKLİFİ DUYURULDU

Haberin devamında, Nijerya forması ile Afrika Kupası'nda bulunan futbolcuya yıllık yaklaşık 9 milyon Euro maaş teklif edildiği ifade edildi.

TRANSFERDE TARİH VERİLDİ

Öte yandan Fenerbahçe temsilcilerinin önümüzdeki hafta İtalya'ya gidip Atalanta yöneticileri ile görüşmesi yapacağı da aktarıldı.

TEKNİK EKİPLE SORUN YAŞADI

Nijeryalı hücum oyuncusu, bu sezon kulübünde yaşadığı bazı problemler sebebiyle yeteri kadar forma şansı bulamadı.

PERFORMANSI

Bu sezon 16 maçta 1153 dakika sahada kalan 28 yaşındaki futbolcu bu süreçte 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Ademola Lookman'ın kulübü Atalanta ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar sürüyor.

KARİYERİ

Charlton altyapısında yetişen Ademola Lookman daha sonra Everton, RB Leipzig, Fulham, Leicester City ve Atalanta'da oynadı

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.