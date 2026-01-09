Trend
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Ademola Lookman bombasını patlatıyor! Transferde tarih verildi...
Fenerbahçe, ara transfer çalışmaları kapsamında Matteo Guendouzi'nin ardından bir bomba ismin daha peşinde. Sarı-lacivertliler, Atalanta'dan Ademola Lookman transferi için temaslarını artırırken, müjdeyi İtalyan basını duyurdu. İşte son dakika transfer haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 09.01.2026 18:03
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 18:07