Fenerbahçe’den Karim Adeyemi bombası! İşte istenilen rakam

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin transferde Karim Adeyemi'yi radarına aldığı aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin, Serhou Guirassy transferi için yapılan görüşmeler sırasında Karim Adeyemi'nin şartlarını sorduğu belirtildi. Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki Karim Adeyemi için nabız yokladığı vurgulandı. 35 MİLYON EURO İSTENDİ Borussia Dortmund'un Karim Adeyemi için 35 milyon euro bonservis talep ettiği kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin, bu bedeli 25 milyon euro seviyelerine çekmeyi hedeflediği belirtildi. Borussia Dortmund'un Fenerbahçe'nin ilgisine olumlu yaklaşması halinde görüşmelerin resmi boyuta taşınmasının beklendiği aktarıldı. 39 MAÇTA ŞANS BULDU Karim Adeyemi, geride kalan sezonda Borussia Dortmund'da 39 maça çıktı ve 10 gol attı. Alman oyuncu, bu süreçte 6 asist üretti. 24 yaşındaki Karim Adeyemi'nin Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Kanatların yanı sıra santrforda da oynayabilen Karim Adeyemi'nin güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor. Borussia Dortmund, 2022-2023 sezonu başında Karim Adeyemi için 30 milyon euroluk bonservis bedeli ödemişti.