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Fenerbahçe’den Karim Adeyemi bombası! İşte istenilen rakam

Fenerbahçe'nin Borussia Dortmund forması giyen Karim Adeyemi transferinde harekete geçtiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin peşine düştüğü Karim Adeyemi için istenen bedel netlik kazandı.

Giriş Tarihi: 21.06.2026 19:06 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 19:08
Fenerbahçe’den Karim Adeyemi bombası! İşte istenilen rakam

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin transferde Karim Adeyemi'yi radarına aldığı aktarıldı.

Fenerbahçe’den Karim Adeyemi bombası! İşte istenilen rakam

Sarı-lacivertlilerin, Serhou Guirassy transferi için yapılan görüşmeler sırasında Karim Adeyemi'nin şartlarını sorduğu belirtildi.

Fenerbahçe’den Karim Adeyemi bombası! İşte istenilen rakam

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki Karim Adeyemi için nabız yokladığı vurgulandı.

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Fenerbahçe’den Karim Adeyemi bombası! İşte istenilen rakam

35 MİLYON EURO İSTENDİ

Borussia Dortmund'un Karim Adeyemi için 35 milyon euro bonservis talep ettiği kaydedildi.

Fenerbahçe’den Karim Adeyemi bombası! İşte istenilen rakam

Sarı-lacivertlilerin, bu bedeli 25 milyon euro seviyelerine çekmeyi hedeflediği belirtildi.

Fenerbahçe’den Karim Adeyemi bombası! İşte istenilen rakam

Borussia Dortmund'un Fenerbahçe'nin ilgisine olumlu yaklaşması halinde görüşmelerin resmi boyuta taşınmasının beklendiği aktarıldı.

Fenerbahçe’den Karim Adeyemi bombası! İşte istenilen rakam

39 MAÇTA ŞANS BULDU

Karim Adeyemi, geride kalan sezonda Borussia Dortmund'da 39 maça çıktı ve 10 gol attı. Alman oyuncu, bu süreçte 6 asist üretti.

Fenerbahçe’den Karim Adeyemi bombası! İşte istenilen rakam

24 yaşındaki Karim Adeyemi'nin Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

Fenerbahçe’den Karim Adeyemi bombası! İşte istenilen rakam

Kanatların yanı sıra santrforda da oynayabilen Karim Adeyemi'nin güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe’den Karim Adeyemi bombası! İşte istenilen rakam

Borussia Dortmund, 2022-2023 sezonu başında Karim Adeyemi için 30 milyon euroluk bonservis bedeli ödemişti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #BORUSSİA DORTMUND #İSMAİL KARTAL #AZİZ YILDIRIM #TRANSFER