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Fenerbahçe’den Süper Lig’in yıldızına kanca! Şartları soruldu

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin Süper Lig'de forma giyen tecrübeli futbolcu ile ilgilendiği öne sürüldü. Tecrübeli savunmacının şartlarının sorulduğu aktarıldı.

Giriş Tarihi: 21.06.2026 17:42 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 17:45
Fenerbahçe’den Süper Lig’in yıldızına kanca! Şartları soruldu

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı.

Fenerbahçe’den Süper Lig’in yıldızına kanca! Şartları soruldu

Vedat Muriqi'i kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin, rotasını savunma transferine çevirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe’den Süper Lig’in yıldızına kanca! Şartları soruldu

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in yıldızı ile ilgilendiği aktarıldı.

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Fenerbahçe’den Süper Lig’in yıldızına kanca! Şartları soruldu

ADİL DEMİRBAĞ LİSTEDE

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ ile ilgilendiği kaydedildi.

Fenerbahçe’den Süper Lig’in yıldızına kanca! Şartları soruldu

Sarı-lacivertlilerin, tecrübeli savunmacının şartları hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

Fenerbahçe’den Süper Lig’in yıldızına kanca! Şartları soruldu

Adil Demirbağ'ın Süper Lig'den iki kulüpten daha teklif aldığı vurgulandı.

Fenerbahçe’den Süper Lig’in yıldızına kanca! Şartları soruldu

4 GOLE ETKİ ETTİ

Adil Demirbağ geride kalan sezonda Konyaspor'da 28 maça çıktı ve 2 gol ile 2 asist üretti.

Fenerbahçe’den Süper Lig’in yıldızına kanca! Şartları soruldu

Adil Demirbağ'ın Konyaspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

Fenerbahçe’den Süper Lig’in yıldızına kanca! Şartları soruldu

28 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe’den Süper Lig’in yıldızına kanca! Şartları soruldu

Elazığ DSİ Spor'da futbola başlayan Adil Demirbağ daha sonra Beşiktaş altyapısı, Sarıyer altyapısı, Bucaspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük formaları giydi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE #SÜPER LİG #ADİL DEMİRBAĞ #TRANSFER