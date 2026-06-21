Fenerbahçe’den Süper Lig’in yıldızına kanca! Şartları soruldu

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Vedat Muriqi'i kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin, rotasını savunma transferine çevirdiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin Süper Lig'in yıldızı ile ilgilendiği aktarıldı. ADİL DEMİRBAĞ LİSTEDE Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ ile ilgilendiği kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin, tecrübeli savunmacının şartları hakkında bilgi aldığı kaydedildi. Adil Demirbağ'ın Süper Lig'den iki kulüpten daha teklif aldığı vurgulandı. 4 GOLE ETKİ ETTİ Adil Demirbağ geride kalan sezonda Konyaspor'da 28 maça çıktı ve 2 gol ile 2 asist üretti. Adil Demirbağ'ın Konyaspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. 28 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor. Elazığ DSİ Spor'da futbola başlayan Adil Demirbağ daha sonra Beşiktaş altyapısı, Sarıyer altyapısı, Bucaspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük formaları giydi.