Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe'ye En-Nesyri müjdesi! Yeni golcünün parası çıktı...
Fenerbahçe'de Musaba, Guendouzi ve Mert Günok transferlerinin ardından santrfora da bir hamle yapması bekleniliyor. Sarı-lacivertlilerde kontenjan nedeniyle yolların ayrılması beklenen En-Nesyri için ise bomba bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 09.01.2026 15:49
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 17:08