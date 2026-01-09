Trend Galeri Trend Spor Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe'ye En-Nesyri müjdesi! Yeni golcünün parası çıktı...

Fenerbahçe'de Musaba, Guendouzi ve Mert Günok transferlerinin ardından santrfora da bir hamle yapması bekleniliyor. Sarı-lacivertlilerde kontenjan nedeniyle yolların ayrılması beklenen En-Nesyri için ise bomba bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 09.01.2026 15:49 Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 17:08
Ara transferin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi meydana geldi.

Kadrosuna şu ana kadar 3 yeni ismi takviye eden Kanarya'da gözler santrfor transferine çevrilmişti.

NESYRI SATIŞA ÇIKARILMIŞTI

Buna göre Kanarya, yabancı kontenjanı nedeniyle Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmak istiyordu.

Suudi Arabistan ekiplerinin radarına olan Faslı golcüye bu kez İngiltere'den beklenmedik bir talip çıktı.

The Athletic'in haberine göre, Premier Lig'in köklü ekibi Nottingham Forest, 28 yaşındaki yıldız ile ilgileniyor.

Kadrosuna yeni bir golcü transfer etmek isteyen Nottingham Forest'ın Nesyri'yi listesine eklediği iddia edildi.

İngilizlerin Nesyri dışında, Strand Larsen, Artem Dovbyk ve Mehdi Taremi ile de ilgilendiği belirtildi.

PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

Geçtiğimiz sezon Sevilla'dan 19.5 milyon Euro transfer olan En-Nesyri, sarı-lacivertli formayla toplam 77 maça çıktı ve 38 gol atıp 8 asist kaydetti.

Transfermarkt değeri 22 milyon Euro olan Faslı santrforun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.

Youssef En-Nesyri, Fas Milli Takımı ile de 89 mücadelede 25 kez gol sevinci yaşadı.