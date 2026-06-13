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Beşiktaş’tan kaleci hamlesi! İşte istenen bonservis

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları hız kazandı. Kaleci rotasyonuna takviye yapması beklenen siyah-beyazlıların rotasını İtalyan devine çevirdiği öne sürüldü.

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Giriş Tarihi: 13.06.2026 17:52 Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 17:53
Beşiktaş’tan kaleci hamlesi! İşte istenen bonservis

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılması sonrası teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano getirilmişti.

Beşiktaş’tan kaleci hamlesi! İşte istenen bonservis

Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlıların kaleci rotasyonuna takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Beşiktaş’tan kaleci hamlesi! İşte istenen bonservis

Beşiktaş'ın bu doğrultuda kariyerini İtalya'da sürdüren tecrübeli file bekçisi ile ilgilendiği iddia edildi.

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Beşiktaş’tan kaleci hamlesi! İşte istenen bonservis

DI GREGORIO SÜRPRİZİ

Nicolo Schira'nın haberine göre; Beşiktaş'ın Juventus forması giyen Michele Di Gregorio ile ilgilendiği belirtildi.

Beşiktaş’tan kaleci hamlesi! İşte istenen bonservis

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Michele Di Gregorio transferine sıcak baktığı kaydedildi.

Beşiktaş’tan kaleci hamlesi! İşte istenen bonservis

Juventus'un 28 yaşındaki file bekçisinin ayrılığına sıcak baktığı vurgulandı.

Beşiktaş’tan kaleci hamlesi! İşte istenen bonservis

15 MİLYON EURO TALEBİ

Juventus'un Michele Di Gregorio transferi için 15 milyon euroluk bonservis talep ettiği aktarıldı.

Beşiktaş’tan kaleci hamlesi! İşte istenen bonservis

Michele Di Gregorio, geride kalan sezonda Juventus'ta 37 maça çıktı ve 17'sinde kalesini gole kapattı.

Beşiktaş’tan kaleci hamlesi! İşte istenen bonservis

28 yaşındaki file bekçisinin, Juventus ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Beşiktaş’tan kaleci hamlesi! İşte istenen bonservis

Michele Di Gregorio'nun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #VİNCENZO ITALİANO #JUVENTUS #TRANSFER