Beşiktaş’tan kaleci hamlesi! İşte istenen bonservis

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılması sonrası teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano getirilmişti. Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlıların kaleci rotasyonuna takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş'ın bu doğrultuda kariyerini İtalya'da sürdüren tecrübeli file bekçisi ile ilgilendiği iddia edildi. DI GREGORIO SÜRPRİZİ Nicolo Schira'nın haberine göre; Beşiktaş'ın Juventus forması giyen Michele Di Gregorio ile ilgilendiği belirtildi. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Michele Di Gregorio transferine sıcak baktığı kaydedildi. Juventus'un 28 yaşındaki file bekçisinin ayrılığına sıcak baktığı vurgulandı. 15 MİLYON EURO TALEBİ Juventus'un Michele Di Gregorio transferi için 15 milyon euroluk bonservis talep ettiği aktarıldı. Michele Di Gregorio, geride kalan sezonda Juventus'ta 37 maça çıktı ve 17'sinde kalesini gole kapattı. 28 yaşındaki file bekçisinin, Juventus ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Michele Di Gregorio'nun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.