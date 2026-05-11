Sosyal medyada en popüler 25 Türk futbolcu açıklandı! Zirvede genç yıldız var

Sahada olduğu kadar sosyal medyada da zirvedeler! İşte Instagram'da milyonlarca takipçiye ulaşan en popüler aktif Türk futbolcular ve dikkat çeken sıralama…

Giriş Tarihi: 11.05.2026 16:57 Güncelleme Tarihi: 11.05.2026 17:02
Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Ferdi Kadıoğlu gibi yıldız isimlerin yer aldığı liste gündem oldu. İşte sosyal medyada en fazla takipçiye sahip aktif Türk futbolcular…

Emirhan Topçu | 731 bin

Caner Erkin | 741 bin

Çağlar Söyüncü | 877 bin

Mert Günok | 955 bin

İsmail Yüksek | 957 bin

Semih Kılıçsoy | 970 bin

Kaan Ayhan | 1 milyon

Mert Hakan Yandaş | 1 milyon

Serdar Dursun | 1.1 milyon

Cengiz Ünder | 1.2 milyon

Orkun Kökçü | 1.2 milyon

Cenk Tosun | 1.2 milyon

İrfan Can Kahveci | 1.4 milyon

Altay Bayındır | 1.5 milyon

Uğurcan Çakır | 1.6 milyon

Abdülkerim Bardakcı | 1.7 milyon

Yunus Akgün | 2.1 milyon

Ferdi Kadıoğlu | 2.4 milyon

Kerem Aktürkoğlu | 2.7 milyon

Merih Demiral | 2.6 milyon

Barış Alper Yılmaz | 3.1 milyon

Emre Mor | 3.5 milyon

Kenan Yıldız | 4.5 milyon

Hakan Çalhanoğlu | 6 milyon