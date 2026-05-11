Sosyal medyada en popüler 25 Türk futbolcu açıklandı! Zirvede genç yıldız var

Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Ferdi Kadıoğlu gibi yıldız isimlerin yer aldığı liste gündem oldu. İşte sosyal medyada en fazla takipçiye sahip aktif Türk futbolcular… Emirhan Topçu | 731 bin Caner Erkin | 741 bin Çağlar Söyüncü | 877 bin Mert Günok | 955 bin İsmail Yüksek | 957 bin Semih Kılıçsoy | 970 bin Kaan Ayhan | 1 milyon Mert Hakan Yandaş | 1 milyon Serdar Dursun | 1.1 milyon Cengiz Ünder | 1.2 milyon Orkun Kökçü | 1.2 milyon Cenk Tosun | 1.2 milyon İrfan Can Kahveci | 1.4 milyon Altay Bayındır | 1.5 milyon Uğurcan Çakır | 1.6 milyon Abdülkerim Bardakcı | 1.7 milyon Yunus Akgün | 2.1 milyon Ferdi Kadıoğlu | 2.4 milyon Kerem Aktürkoğlu | 2.7 milyon Merih Demiral | 2.6 milyon Barış Alper Yılmaz | 3.1 milyon Emre Mor | 3.5 milyon Kenan Yıldız | 4.5 milyon Hakan Çalhanoğlu | 6 milyon Arda Güler | 17.6 milyon