Spor camiasından A Milli Futbol Takımı’na tebrik mesajları!

2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde A Milli Futbol Takımı, Romanya engelini 1-0'la geçti ve finale yükseldi. A Milli Futbol Takımı için spor camiasından art arda tebrik mesajları geldi. Gelen tebrik mesajlarını sizler için derledik... Beşiktaş: Tebrikler Milli Takım. 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde başarılar. Trabzonspor: Finaldeyiz! A Millî Takımımız, Dünya Kupası yolunda son adımda! Tebrikler Bizim Çocuklar! Fenerbahçe: 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turunda finaldeyiz! Tebrikler Milli Takımlar! Galatasaray: 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda Romanya'yı 1-0 mağlup ederek play-off turu finaline yükselen A Millî Takımımızı tebrik ederiz. Gaziantep FK: Tebrikler Bizim Çocuklar! 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde mücadele edecek olan Milli Takımımıza başarılar dileriz. Kasımpaşa: Tebrikler Bizim Çocuklar! 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya'yı mağlup ederek finale yükselen A Millî Takımımızı yürekten tebrik ediyoruz. Anadolu Efes: A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyoruz! Romanya karşısında alınan galibiyetle bizlere büyük mutluluk yaşatan Ay-Yıldızlılarımızı kutluyor, playoff finali için de başarılar diliyoruz. Göztepe: Tebrikler Bizim Çocuklar! 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde Romanya'yı mağlup ederek play-off finaline yükselen A Milli Takımımızı yürekten tebrik ederiz. Alanyaspor: 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı final maçında Romanya'yı 1-0 mağlup ederek finale yükselen A Millî Takımımızı yürekten tebrik ederiz. Fatih Karagümrük: Finaldeyiz! 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda Romanya'yı 1-0 mağlup ederek play-off turu finaline yükselen A Milli Takımımızı tebrik ederiz. Başakşehir: Yolun sonu Dünya Kupası! 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda finale yükselen Bizim Çocuklar'ı tebrik ederiz! Kayserispor: Tebrikler Bizim Çocuklar! 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde Romanya'yı yenerek finale yükselen A Millî Takımımızı tebrik ederiz. Antalyaspor: Finaldeyiz. Tebrikler Bizim Çocuklar. 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde Romanya'yı 1-0 mağlup eden A Millî Takımımızı yürekten tebrik ederiz. Samsunspor: FIFA 2026 Dünya Kupası yolunda play-off finaline yükselen Milli Takımımızı tebrik ederiz! Kocaelispor: Şimdi final zamanı! Tebrikler Bizim Çocuklar! Konyaspor: Tebrikler Bizim Çocuklar! 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya'yı yenerek finale yükselen A Milli Takımımızı tebrik ederiz. Dünya Kupası'na son 1 adım kaldı.