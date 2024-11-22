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SPOR HABERİ: Türkiye'nin en çok taraftar çeken stadyumları belli oldu! Listeye çok şaşıracaksınız...
SPOR HABERİ: Türkiye'nin en çok taraftar çeken stadyumları belli oldu! Listeye çok şaşıracaksınız...
SPOR HABERİ: Türkiye'de profesyonel liglerde sezon devam ederken, en fazla taraftar çeken stadyumlar da belli oldu. Seyirci ortalamasında Süper Lig'den Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi büyüklerin dahil olduğu 8 takım yer alırken, alt lig takımlarının sıralamadaki yerleri oldukça dikkat çekti. 1.lig'den Sakaryaspor, Kocaelispor, Bursaspor, Amed SK gibi takımlar Süper Lig ekiplerine kafa tuttu.
Giriş Tarihi: 22.11.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 18:31