Trend Galeri Trend Spor SPOR HABERİ: Türkiye'nin en çok taraftar çeken stadyumları belli oldu! Listeye çok şaşıracaksınız...

SPOR HABERİ: Türkiye'nin en çok taraftar çeken stadyumları belli oldu! Listeye çok şaşıracaksınız...

SPOR HABERİ: Türkiye'de profesyonel liglerde sezon devam ederken, en fazla taraftar çeken stadyumlar da belli oldu. Seyirci ortalamasında Süper Lig'den Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi büyüklerin dahil olduğu 8 takım yer alırken, alt lig takımlarının sıralamadaki yerleri oldukça dikkat çekti. 1.lig'den Sakaryaspor, Kocaelispor, Bursaspor, Amed SK gibi takımlar Süper Lig ekiplerine kafa tuttu.

Giriş Tarihi: 22.11.2024 18:29 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 18:31
SPOR HABERİ: Türkiye’nin en çok taraftar çeken stadyumları belli oldu! Listeye çok şaşıracaksınız...

Transfermarkt verilerine göre Türkiye'de en çok taraftar çeken stadyumlar belli oldu. Listede 8 Süper Lig, 4 de 1.Lig takımı yer aldı. İşte en çok takımına koşan taraftarları ve sayıları…

SPOR HABERİ: Türkiye’nin en çok taraftar çeken stadyumları belli oldu! Listeye çok şaşıracaksınız...

12 – Gaziantep FK – 7.466

SPOR HABERİ: Türkiye’nin en çok taraftar çeken stadyumları belli oldu! Listeye çok şaşıracaksınız...

11 – Sakaryaspor - 9.655

SPOR HABERİ: Türkiye’nin en çok taraftar çeken stadyumları belli oldu! Listeye çok şaşıracaksınız...

10 - Kocaelispor - 12.692

SPOR HABERİ: Türkiye’nin en çok taraftar çeken stadyumları belli oldu! Listeye çok şaşıracaksınız...

9-Konyaspor - 13.637

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