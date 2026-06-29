Sporculardan tatil paylaşımları! Vitor Pereira saç ektirdi

2026-2027 sezonu öncesi spor dünyası yaz tatiline çıktı. Spor dünyasından birçok isim tatilden art arda paylaşımlarda bulundu. Barcelona ile sözleşmesi biten Robert Lewandowski tatilin tadını çıkardı. Galatasaray'ın yıldızı Mario Lemina, tatilde eşi Fanny Neguesha ile birlikte. Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan tatilin keyfini çıkaranlar arasında… Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, eşi Gözde Kahveci ile birlikte tatilde. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Vitor Pereira, İstanbul'da saç ekimi yaptırdığını açıkladı. Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Gedson Fernandes, tatilde havuz başında poz verdi. Milli voleybolcu Gizem Örge, tatilin tadını çıkaran sporcular arasında… Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş, Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk ile bir arada. Teknik direktör Burak Yılmaz, yaz tatilinde Şenol Güneş ile buluştu. Fenerbahçe Beko forması giyen Tarık Biberovic, sezonun bitmesi sonrası tatile çıktı. Kardeş olan milli voleybolcular Saliha Şahin ve Elif Şahin tatilde birlikte zaman geçiriyor. Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde tatilden bir poz paylaştı. Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva tatilden paylaşımda bulundu. Fenerbahçeli futbolcu Matteo Guendouzi tatilde ailesiyle vakit geçiriyor. Futbolu bıraktığını açıklayan Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ile romantik bir paylaşımda bulundu. Fenerbahçeli futbolcu Fred, tatilde romantik bir paylaşım yaptı. Trabzonspor'un yıldızı Ozan Tufan, tatilde Rojin Haspolat ile el ele tutuştuğu bir poz paylaştı. Fenerbahçeli futbolcu Ederson, tatilde eşiyle birlikte bir paylaşım yaptı. Liverpool'un Hollandalı yıldızı Virgil van Djk, ABD'deki kamptan bir fotoğraf yayınladı. Milli futbolcu Oğuz Aydın, A Milli Futbol Takımı kampından bir paylaşım yaptı. Kısa süre önce evlenen Cengiz Ünder, eşiyle birlikte tatilden bir paylaşımda bulundu. Milli voleybolcu Cansu Özbay, tatilin tadını çıkaran isimler arasında… Galatasaray ile sözleşmesi biten Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile bir paylaşımda bulundu. A Milli Futbol Takımı'ndan Abdülkerim Bardakcı, ABD'de yürüyüş yaptıkları bir fotoğraf yayınladı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi, tatilde ailesiyle bir arada… A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yıldızı Cedi Osman, eşi Ebru Şahin ile birlikte bir paylaşım yaptı. Lille forması giyen Berke Özer, sezonun sona ermesinin ardından tatile çıktı. Milli voleybolcu Zehra Güneş tatilin keyfini çıkarıyor... Kariyerine Türkiye'de devam eden voleybolcu Marina Markova tatilde bir paylaşım yaptı. Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, tatilde basketbol oynuyor... Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica ailesiyle birlikte çıktığı tatilden fotoğraf paylaştı.