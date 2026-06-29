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Sporculardan tatil paylaşımları! Vitor Pereira saç ektirdi

Sporcular, 2026-2027 sezonu başlamadan tatilin keyfini çıkarıyor. Sporcuların tatil paylaşımlarını sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 29.06.2026 00:21 Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 00:40
Sporculardan tatil paylaşımları! Vitor Pereira saç ektirdi

2026-2027 sezonu öncesi spor dünyası yaz tatiline çıktı. Spor dünyasından birçok isim tatilden art arda paylaşımlarda bulundu.

Sporculardan tatil paylaşımları! Vitor Pereira saç ektirdi

Barcelona ile sözleşmesi biten Robert Lewandowski tatilin tadını çıkardı.

Sporculardan tatil paylaşımları! Vitor Pereira saç ektirdi

Galatasaray'ın yıldızı Mario Lemina, tatilde eşi Fanny Neguesha ile birlikte.

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Sporculardan tatil paylaşımları! Vitor Pereira saç ektirdi

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan tatilin keyfini çıkaranlar arasında…

Sporculardan tatil paylaşımları! Vitor Pereira saç ektirdi

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, eşi Gözde Kahveci ile birlikte tatilde.

Sporculardan tatil paylaşımları! Vitor Pereira saç ektirdi

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Vitor Pereira, İstanbul'da saç ekimi yaptırdığını açıkladı.

Sporculardan tatil paylaşımları! Vitor Pereira saç ektirdi

Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Gedson Fernandes, tatilde havuz başında poz verdi.

Sporculardan tatil paylaşımları! Vitor Pereira saç ektirdi

Milli voleybolcu Gizem Örge, tatilin tadını çıkaran sporcular arasında…

Sporculardan tatil paylaşımları! Vitor Pereira saç ektirdi

Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş, Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk ile bir arada.

Sporculardan tatil paylaşımları! Vitor Pereira saç ektirdi

Teknik direktör Burak Yılmaz, yaz tatilinde Şenol Güneş ile buluştu.

Sporculardan tatil paylaşımları! Vitor Pereira saç ektirdi

Fenerbahçe Beko forması giyen Tarık Biberovic, sezonun bitmesi sonrası tatile çıktı.

Sporculardan tatil paylaşımları! Vitor Pereira saç ektirdi

Kardeş olan milli voleybolcular Saliha Şahin ve Elif Şahin tatilde birlikte zaman geçiriyor.

Sporculardan tatil paylaşımları! Vitor Pereira saç ektirdi

Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde tatilden bir poz paylaştı.

Sporculardan tatil paylaşımları! Vitor Pereira saç ektirdi

Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva tatilden paylaşımda bulundu.

Sporculardan tatil paylaşımları! Vitor Pereira saç ektirdi

Fenerbahçeli futbolcu Matteo Guendouzi tatilde ailesiyle vakit geçiriyor.

Sporculardan tatil paylaşımları! Vitor Pereira saç ektirdi

Futbolu bıraktığını açıklayan Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ile romantik bir paylaşımda bulundu.

Sporculardan tatil paylaşımları! Vitor Pereira saç ektirdi

Fenerbahçeli futbolcu Fred, tatilde romantik bir paylaşım yaptı.

Sporculardan tatil paylaşımları! Vitor Pereira saç ektirdi

Trabzonspor'un yıldızı Ozan Tufan, tatilde Rojin Haspolat ile el ele tutuştuğu bir poz paylaştı.

Sporculardan tatil paylaşımları! Vitor Pereira saç ektirdi

Fenerbahçeli futbolcu Ederson, tatilde eşiyle birlikte bir paylaşım yaptı.

Sporculardan tatil paylaşımları! Vitor Pereira saç ektirdi

Liverpool'un Hollandalı yıldızı Virgil van Djk, ABD'deki kamptan bir fotoğraf yayınladı.

Sporculardan tatil paylaşımları! Vitor Pereira saç ektirdi

Milli futbolcu Oğuz Aydın, A Milli Futbol Takımı kampından bir paylaşım yaptı.

Sporculardan tatil paylaşımları! Vitor Pereira saç ektirdi

Kısa süre önce evlenen Cengiz Ünder, eşiyle birlikte tatilden bir paylaşımda bulundu.

Sporculardan tatil paylaşımları! Vitor Pereira saç ektirdi

Milli voleybolcu Cansu Özbay, tatilin tadını çıkaran isimler arasında…

Sporculardan tatil paylaşımları! Vitor Pereira saç ektirdi

Galatasaray ile sözleşmesi biten Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile bir paylaşımda bulundu.

Sporculardan tatil paylaşımları! Vitor Pereira saç ektirdi

A Milli Futbol Takımı'ndan Abdülkerim Bardakcı, ABD'de yürüyüş yaptıkları bir fotoğraf yayınladı.