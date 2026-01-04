Trend Galeri Trend Spor Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Trabzonspor maçı yayın kanalı ve saati

Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Trabzonspor maçı yayın kanalı ve saati

Turkcell Süper Kupa yarı final maçı için nefesler tutuldu. Cihan Aydın yönetiminde Gaziantep Stadı'nda oynanacak maçla ilgili olarak Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları yanıt arıyor. İşte, Galatasaray Trabzonspor maçı yayın kanalı ve saati ile muhtemel 11'ler.

Giriş Tarihi: 04.01.2026 10:35 Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 10:37
Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Trabzonspor maçı yayın kanalı ve saati

Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ve Galatasaray kozlarını paylaşmak üzere Gaziantep'te buluşacak. Cihan Aydın'ın yöneteceği kritik mücadeleyi takip etmek isteyenler Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. İşte, Galatasaray Trabzonspor maçı yayın kanalı ve saati hakkında detaylar.

Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Trabzonspor maçı yayın kanalı ve saati

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek Süper Kupa yarı final mücadelesi, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Kritik karşılaşma, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Serkan Çimen yapacak.

Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Trabzonspor maçı yayın kanalı ve saati

GS-TS MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak Türkiye Süper Kupa yarı final karşılaşması, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Karadeniz ekibinde, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat olan Visca ve Baniya, sakatlıkları devam eden Savic ile Mustafa Eskihellaç forma giyemeyecek. Takımdan ayrılması gündemde olan Arif Boşluk da kadroda yer almayacak.

Takımla antrenmanlara başlayan Folcarelli ve Okay Yokuşlu'nun ise kadroda yer almaları bekleniyor.

Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Trabzonspor maçı yayın kanalı ve saati

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.