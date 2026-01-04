Trend Galeri Trend Spor Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Trabzonspor maçı yayın kanalı ve saati

Turkcell Süper Kupa yarı final maçı için nefesler tutuldu. Cihan Aydın yönetiminde Gaziantep Stadı'nda oynanacak maçla ilgili olarak Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları yanıt arıyor. İşte, Galatasaray Trabzonspor maçı yayın kanalı ve saati ile muhtemel 11'ler.

Giriş Tarihi: 04.01.2026 10:35 Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 10:37