Süper Kupa: Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
Turkcell Süper Kupa'da bugün final heyecanı yaşanacak. Galatasaray ile Fenerbahçe, kritik maçta kozlarını paylaşacak. Teknik direktörler Okan Buruk ve Domenico Tedesco dev randevu öncesinde tüm planlarını hazırladı. Futbolseverler de derbiye dair detayları araştırmaya başladı. İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
Giriş Tarihi: 10.01.2026 06:57