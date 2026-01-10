Trend Galeri Trend Spor Süper Kupa: Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Süper Kupa: Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Turkcell Süper Kupa'da bugün final heyecanı yaşanacak. Galatasaray ile Fenerbahçe, kritik maçta kozlarını paylaşacak. Teknik direktörler Okan Buruk ve Domenico Tedesco dev randevu öncesinde tüm planlarını hazırladı. Futbolseverler de derbiye dair detayları araştırmaya başladı. İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 10.01.2026 06:57
Türkiye'nin iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götürmek için büyük finalde kozlarını paylaşacak.

Dev mücadele saat 18.45'te başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma ATV ekranlarından yayınlanacak.

Okan Buruk yönetimindeki Aslan, bu senenin ilk kupasını kazanarak ikinci yarıya da moralli girmek istiyor.

11 yıldır bu organizasyonda sevinç yaşayamayan sarı-lacivertliler, hasretini bitirerek taraftarının yüzünü güldürme peşinde.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Domenico Tedesco ise takımının başında ilk kupasını hedefliyor.

REKABETİN TARİHİ

Galatasaray ile Fenerbahçe, tarihinde 405'inci kez rakip olacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan 404 karşılaşmadan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip 130 kez (biri hükmen) galip geldi.

125'inde taraflar eşitliği bozamadı. Kanarya'nın attığı 544 gole, Galatasaray 505 golle (3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere) karşılık verdi.

SÜPER KUPA'DA 5.RANDEVU

İki takım, Süper Kupa'da 5'inci kez birbirlerine rakip olacak. Galatasaray 3 kez gülerken 1'i berabere bitti.

OLİMPİYAT'TA 21 YIL SONRA DEV BULUŞMA

Galatasaray ve Fenerbahçe, 2005'teki Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından 21 yıl sonra Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda buluşacak. İki takımın taraftarlarının, 77 bin 563 kişi kapasiteli Türkiye'nin en fazla seyirci alan stadını tıklım tıklım doldurması bekleniyor.

ICARDI TARİHE GEÇEBİLİR

G.Saray'da 71 golü bulunan Icardi, ağları 2 kez daha havalandırırsa Hagi'yi (72) geçerek sarı-kırmızılıların tarihindeki en golcü yabancısı olacak.

GÖZLER ASENSIO'NUN ÜZERİNDE

Fenerbahçe'nin büyük silahlarından biri ise Marco Asensio olacak. Bu sezon Fenerbahçe'de çıktığı 20 karşılaşmada 9 gol ve 5 asist üreten Asensio, takımına önemli katkı sağladı.

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran.