Süper Kupa: Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

REKABETİN TARİHİ

Galatasaray ile Fenerbahçe, tarihinde 405'inci kez rakip olacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan 404 karşılaşmadan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip 130 kez (biri hükmen) galip geldi.