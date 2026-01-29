Trend
Süper Lig devi Ademola Lookman bombasını patlatıyor! Görüşmeler yeniden başladı...
Son dakika transfer haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig devleri, Ademola Lookman için bir kez daha devreye girdi. Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın listesinde bulunan yıldız isim için bomba haberi İtalyan gazeteci Di Marzio duyurdu. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 29.01.2026 17:54
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 18:19