Trend Galeri Trend Spor Süper Lig devi Ademola Lookman bombasını patlatıyor! Görüşmeler yeniden başladı...

Son dakika transfer haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig devleri, Ademola Lookman için bir kez daha devreye girdi. Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın listesinde bulunan yıldız isim için bomba haberi İtalyan gazeteci Di Marzio duyurdu. İşte haberin detayları...

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 29.01.2026 17:54 Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 18:19
Ara transfer döneminin bir numaralı gündem maddesi Atalanta'da forma giyen Ademola Lookman oldu.

Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray cephesi, Lookman'ı transfer etmek için bir dizi görüşmelerde bulundu.

Son olarak İtalyan gazeteci Di Marzio, Nijeryalı yıldız futbolcunun transferine dair ilgili sıcak bir gelişmeyi duyurdu.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, transferin son günlerinde bombayı patlatmak üzere.

F.BAHÇE DEVREYE GİRDİ

Habere göre sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki futbolcu için bu saatlerde yeni bir nabız yoklamasında bulundu.

DEĞERLENDİRME YAPILIYOR

Haberde Fenerbahçe'nin ilgisini somut bir teklife dönüştürüp dönüştürmeyeceği ve hangi mali şartlar altında teklif yapılacağının değerlendirildiği aktarıldı.

ATALANTA İNDİRİME GİTTİ

İlk etapta kapıyı 45-50 milyon Euro bandından açan Atalanta yönetiminin, 35 milyon Euro seviyelerine kadar düştüğü iddia ediliyor.

MAAŞ TEKLİFİ BELLİ OLDU

Nicolo Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe'nin Ademola Lookman'a yıllık 9 milyon euroluk maaş teklif ettiği aktarıldı.

19 MAÇTA OYNADI

Ademola Lookman, bu sezon Atalanta formasıyla 19 karşılaşmada forma giydi ve 1,240 dakika süre aldı.

PERFORMANSI

Yıldız futbolcu, aldığı süre zarfında rakip fileleri 3 kez sarsarken, 2 kere de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

SÖZLEŞME DURUMU

Nijeryalı oyuncunun, İtalyan temsilcisiyle olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar sürüyor.

MİLLİ FORMAYLA 41 MAÇ

Nijerya Milli Takımı ile tüm kulvarlarda toplamda 41 maça çıkan Lookman, 11 gol – 9 asistlik performans sergiledi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Ademola Lookman'ın güncel piyasa değeri ise 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.