Süper Lig devleriyle anılıyordu! Borussia Dortmund’da Emre Can kararı

Borussia Dortmund'da sezonu kapatan Emre Can için dikkat çeken bir karar alındığı öğrenildi. Süper Lig devleriyle anılan Emre Can için kararın belli olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 20.03.2026 17:16 Güncelleme Tarihi: 20.03.2026 17:17
Süper Lig devleriyle anılan Emre Can, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmıştı.

Borussia Dortmund forması giyen 32 yaşındaki orta sahanın geleceği merak edilirken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Alman devinin, Emre Can ile ilgili kararının belli olduğu vurgulandı.

YENİ SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAZIRLANIYOR

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Borussia Dortmund'un Emre Can ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlandığı belirtildi.

Almanya devinin, 32 yaşındaki orta saha ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladığı aktarıldı.

Borussia Dortmund Genel Müdürü Lars Ricken, Emre Can'ın sakatlandığı dönemde 32 yaşındaki futbolcunun yanında olacaklarını dile getirmişti.

16 MAÇTA OYNADI

Emre Can bu sezon Borussia Dortmund'da 16 maça çıktı ve 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

32 yaşındaki orta sahanın mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Emre Can'ın güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

DEV TAKIMLARDA OYNADI

Bayern Münih'te profesyonel olan Emre Can daha sonra Bayer Leverkusen, Liverpool ve Juventus'ta oynadı.

Almanya Milli Takımı'nda 48 maçta şans bulan Emre Can, 2 gol atma başarısı gösteri.