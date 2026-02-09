Trend Galeri Trend Spor Süper Lig gol krallığı yarışında son durum! İşte en fazla gol atan oyuncular

Süper Lig gol krallığı yarışında son durum! İşte en fazla gol atan oyuncular

Trendyol Süper Lig'de 21 haftalık heyecan geride kaldı. Süper Lig'de oyuncuların bireysel performansları sezonun gidişatını etkilemeye devam ediyor. İşte Süper Lig'de sezonun en golcü futbolcuları…

Giriş Tarihi: 09.02.2026 21:38
Türk futbolunun en üst düzey organizasyonu Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı noktalandı. Oynanan maçların ardından Galatasaray zirvedeki yerini korudu. Trendyol Süper Lig'de gol krallığı yarışında son durum da netlik kazandı. İşte Trendyol Süper Lig'in en golcü futbolcuları…

16- Güven Yalçın | Alanyaspor | 6 gol

15- Leroy Sane | Galatasaray | 6 gol

14- Juan Santos | Göztepe | 6 gol

13- German Onugkha | Kayserispor | 6 gol

12- Bruno Petkovic | Kocaelispor | 6 gol

11- Barış Alper Yılmaz | Galatasaray | 6 gol

10- Umut Nayir | Trabzonspor | 8 gol

9- Mohamed Bayo | Gaziantep FK | 9 gol

8- Victor Osimhen | Galatasaray | 9 gol

7- Marco Asensio | Fenerbahçe | 9 gol

6- Felipe Augusto | Trabzonspor | 9 gol

5- Ernest Muçi | Trabzonspor | 9 gol

4- Mauro Icardi | Galatasaray | 10 gol

3- Anderson Talisca | Fenerbahçe | 12 gol

2- Eldor Shomurodov | Başakşehir | 15 gol

1- Paul Onuachu | Trabzonspor | 15 gol