Süper Lig gol krallığı yarışında son durum! İşte en fazla gol atan oyuncular

Türk futbolunun en üst düzey organizasyonu Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı noktalandı. Oynanan maçların ardından Galatasaray zirvedeki yerini korudu. Trendyol Süper Lig'de gol krallığı yarışında son durum da netlik kazandı. İşte Trendyol Süper Lig'in en golcü futbolcuları... 16- Güven Yalçın | Alanyaspor | 6 gol 15- Leroy Sane | Galatasaray | 6 gol 14- Juan Santos | Göztepe | 6 gol 13- German Onugkha | Kayserispor | 6 gol 12- Bruno Petkovic | Kocaelispor | 6 gol 11- Barış Alper Yılmaz | Galatasaray | 6 gol 10- Umut Nayir | Trabzonspor | 8 gol 9- Mohamed Bayo | Gaziantep FK | 9 gol 8- Victor Osimhen | Galatasaray | 9 gol 7- Marco Asensio | Fenerbahçe | 9 gol 6- Felipe Augusto | Trabzonspor | 9 gol 5- Ernest Muçi | Trabzonspor | 9 gol 4- Mauro Icardi | Galatasaray | 10 gol 3- Anderson Talisca | Fenerbahçe | 12 gol 2- Eldor Shomurodov | Başakşehir | 15 gol 1- Paul Onuachu | Trabzonspor | 15 gol