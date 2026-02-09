Süper Lig gol krallığı yarışında son durum! İşte en fazla gol atan oyuncular

Türk futbolunun en üst düzey organizasyonu Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı noktalandı. Oynanan maçların ardından Galatasaray zirvedeki yerini korudu. Trendyol Süper Lig'de gol krallığı yarışında son durum da netlik kazandı. İşte Trendyol Süper Lig'in en golcü futbolcuları…