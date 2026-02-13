Trend Galeri Trend Spor Süper Lig gol krallığı yarışında son durum! Liste güncellendi

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı başladı. Süper Lig'de gol krallığı listesi güncellendi. Trendyol Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvedeki isimler belli oldu.

Giriş Tarihi: 13.02.2026 23:17 Güncelleme Tarihi: 13.02.2026 23:18
Türk futbolunun en üst düzey ligi Trendyol Süper Lig'de 22. hafta maçları başladı. Süper Lig'de oynanan maçlar sonrası gol krallığı listesinde son durum netlik kazandı. İşte Trendyol Süper Lig'de gol krallığı yarışında son durum…

16- Güven Yalçın | Alanyaspor | 6 gol

15- Bruno Petkovic | Kocaelispor | 6 gol

14- German Onugkha | Kayserispor | 6 gol

13- Leroy Sane | Galatasaray | 6 gol

12- Juan | Göztepe | 6 gol

11- Barış Alper Yılmaz | Galatasaray | 6 gol

10- Umut Nayir | Trabzonspor | 8 gol

9- Felipe Augusto | Trabzonspor | 9 gol

8- Mohamed Bayo | Gaziantep FK | 9 gol

7- Victor Osimhen | Galatasaray | 9 gol

6- Ernest Muçi | Trabzonspor | 9 gol

5- Marco Asensio | Fenerbahçe | 9 gol

4- Anderson Talisca | Fenerbahçe | 12 gol

3- Mauro Icardi | Galatasaray | 13 gol

2- Paul Onuachu | Trabzonspor | 15 gol

1- Eldor Shomurodov | Başakşehir | 15 gol