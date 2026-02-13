Süper Lig gol krallığı yarışında son durum! Liste güncellendi

Türk futbolunun en üst düzey ligi Trendyol Süper Lig'de 22. hafta maçları başladı. Süper Lig'de oynanan maçlar sonrası gol krallığı listesinde son durum netlik kazandı. İşte Trendyol Süper Lig'de gol krallığı yarışında son durum... 16- Güven Yalçın | Alanyaspor | 6 gol 15- Bruno Petkovic | Kocaelispor | 6 gol 14- German Onugkha | Kayserispor | 6 gol 13- Leroy Sane | Galatasaray | 6 gol 12- Juan | Göztepe | 6 gol 11- Barış Alper Yılmaz | Galatasaray | 6 gol 10- Umut Nayir | Trabzonspor | 8 gol 9- Felipe Augusto | Trabzonspor | 9 gol 8- Mohamed Bayo | Gaziantep FK | 9 gol 7- Victor Osimhen | Galatasaray | 9 gol 6- Ernest Muçi | Trabzonspor | 9 gol 5- Marco Asensio | Fenerbahçe | 9 gol 4- Anderson Talisca | Fenerbahçe | 12 gol 3- Mauro Icardi | Galatasaray | 13 gol 2- Paul Onuachu | Trabzonspor | 15 gol 1- Eldor Shomurodov | Başakşehir | 15 gol