SÜPER LİG PUAN DURUMU 16 AĞUSTOS 2025! Süper Lig puan sıralamasında son durum ne, hangi takım kaç puanda?

SÜPER LİG'DE GALATASARAY, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ KAÇ PUANLA YOLUNA DEVAM EDİYOR?

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, evinde ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorla mağlup ederek sezona ikide ikiyle başladı. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip puanını 6'ya yükseltti ve zirve takibini sürdürdü.

Öte yandan, Avrupa kupalarında mücadele eden takımlar nedeniyle bazı karşılaşmalar ileri bir tarihe ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçlarının ertelendiğini duyurmuştu. Bu sebeple Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir henüz Süper Lig'deki ilk maçlarına çıkmadı.