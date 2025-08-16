Trend Galeri Trend Spor SÜPER LİG PUAN DURUMU 16 AĞUSTOS 2025! Süper Lig puan sıralamasında son durum ne, hangi takım kaç puanda?

Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta başladı, ilk sonuçlar geldi. Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında sahadan 3-0 galip ayrılarak sezona ikide ikiyle devam etti. Hafta sonu ise Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da sahaya çıkacağı karşılaşmalarla birlikte puan durumu şekillenmeye devam edecek. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl, hangi takım kaç puanda? İşte güncel puan durumu.

Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta Galatasaray'ın galibiyetiyle başladı. Sarı-kırmızılılar, Fatih Karagümrük karşısında sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak haftaya hızlı bir başlangıç yaptı. Hafta sonunda Fenerbahçe ve Beşiktaş da sahneye çıkacak. Peki, Süper Lig puan sıralaması nasıl? İşte, Süper Lig 2. hafta maçları, güncel puan durumu ve fikstür bilgileri...

SÜPER LİG PUAN DURUMU TABLOSU

O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY A.Ş. 2 2 0 0 6 0 6 6
2.TÜMOSAN KONYASPOR 1 1 0 0 4 1 3 3
3.GÖZTEPE A.Ş. 1 1 0 0 3 0 3 3
4.HESAP.COM ANTALYASPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
5.SAMSUNSPOR A.Ş. 1 1 0 0 2 1 1 3
6.TRABZONSPOR A.Ş. 1 1 0 0 1 0 1 3
7.BEŞİKTAŞ A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0
8.CORENDON ALANYASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
9.FENERBAHÇE A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0
10.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 0 0 0 0 0 0 0 0
11.ZECORNER KAYSERİSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
12.GENÇLERBİRLİĞİ 1 0 0 1 1 2 -1 0
13.KASIMPAŞA A.Ş. 1 0 0 1 1 2 -1 0
14.KOCAELİSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
15.İKAS EYÜPSPOR 1 0 0 1 1 4 -3 0
16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1 0 0 1 0 3 -3 0
17.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 1 0 0 1 0 3 -3 0
18.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 1 0 0 1 0 3 -3 0
SÜPER LİG'DE GALATASARAY, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ KAÇ PUANLA YOLUNA DEVAM EDİYOR?

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, evinde ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorla mağlup ederek sezona ikide ikiyle başladı. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip puanını 6'ya yükseltti ve zirve takibini sürdürdü.

Öte yandan, Avrupa kupalarında mücadele eden takımlar nedeniyle bazı karşılaşmalar ileri bir tarihe ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçlarının ertelendiğini duyurmuştu. Bu sebeple Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir henüz Süper Lig'deki ilk maçlarına çıkmadı.

SÜPER LİG 2. HAFTA FİKSTÜRÜ

16 Ağustos Cumartesi

19.00 Kocaelispor - Samsunspor

21.30 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor

21.30 Göztepe - Fenerbahçe

17 Ağustos Pazar

19.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor

19.00 Konyaspor - Gaziantep FK

21.30 Beşiktaş - Eyüpspor

21.30 RAMS Başakşehir - Kayserispor

18 Ağustos Pazartesi

21.30 Kasımpaşa - Trabzonspor

