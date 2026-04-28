Süper Lig ne zaman bitiyor, son maç hangi tarihte düzenlenecek? Süper Lig'de sezon sonu heyecanı!

Süper Lig ne zaman bitiyor, son maç hangi tarihte düzenlenecek? Süper Lig'de sezon sonu heyecanı!

2025-2026 sezonunda Trendyol Süper Lig'de heyecan doruk noktasına yaklaşırken, takımlar arasındaki rekabet her geçen hafta daha da yoğunlaşıyor. Şampiyonluk hedefleyen ekiplerle ligde tutunma mücadelesi veren kulüplerin kaderi, sezonun son haftalarında netlik kazanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı resmi takvime göre, 8 Ağustos 2025'te başlayan lig yolculuğu planlanan fikstür çerçevesinde tamamlanacak ve sezon, son karşılaşmaların oynanmasıyla birlikte noktalanacak.

Giriş Tarihi: 28.04.2026 23:11
Süper Lig ne zaman bitiyor, son maç hangi tarihte düzenlenecek? Süper Lig’de sezon sonu heyecanı!

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken yarış giderek netleşiyor. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından puan farkının açılması, sarı-kırmızılı ekibi şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırdı. Matematiksel olarak mutlu sona ulaşmak için sadece tek bir maçın sonucu bekleniyor. Ligin ikinci yarısı 16-19 Ocak 2026 tarihleri arasında yeniden başlarken, yoğun fikstürde hem Avrupa kupaları hem de 2026 Dünya Kupası hazırlıkları dikkate alındı. Bu planlama doğrultusunda Süper Lig'in Mayıs ortasında tamamlanması ve sezonun futbolseverlere veda etmesi öngörülüyor.

Süper Lig ne zaman bitiyor, son maç hangi tarihte düzenlenecek? Süper Lig’de sezon sonu heyecanı!

SÜPER LİG NE ZAMAN BİTİYOR?

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun 34. hafta sonunda tamamlanması planlanıyor. Ligin son karşılaşmaları 17 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak ve böylece sezon resmen sona erecek.

Süper Lig ne zaman bitiyor, son maç hangi tarihte düzenlenecek? Süper Lig’de sezon sonu heyecanı!

Sezonun final haftasında şampiyonluk ve sıralama mücadelesi açısından kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor. Zirve yarışında yer alan Galatasaray sezonun kapanışını Kasımpaşa karşısında yapacak. Fenerbahçe ise son haftada Eyüpspor ile sahaya çıkacak.

Süper Lig ne zaman bitiyor, son maç hangi tarihte düzenlenecek? Süper Lig’de sezon sonu heyecanı!

Diğer önemli maçlarda Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Beşiktaş ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşarak sezonu tamamlayacak.

Süper Lig ne zaman bitiyor, son maç hangi tarihte düzenlenecek? Süper Lig’de sezon sonu heyecanı!
Süper Lig ne zaman bitiyor, son maç hangi tarihte düzenlenecek? Süper Lig’de sezon sonu heyecanı!