Süper Lig ne zaman bitiyor, son maç hangi tarihte düzenlenecek? Süper Lig’de sezon sonu heyecanı!

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken yarış giderek netleşiyor. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından puan farkının açılması, sarı-kırmızılı ekibi şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırdı. Matematiksel olarak mutlu sona ulaşmak için sadece tek bir maçın sonucu bekleniyor. Ligin ikinci yarısı 16-19 Ocak 2026 tarihleri arasında yeniden başlarken, yoğun fikstürde hem Avrupa kupaları hem de 2026 Dünya Kupası hazırlıkları dikkate alındı. Bu planlama doğrultusunda Süper Lig'in Mayıs ortasında tamamlanması ve sezonun futbolseverlere veda etmesi öngörülüyor.