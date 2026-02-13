Trend Galeri Trend Spor Süper Lig tarihinin en çok kırmızı kart gören takımları belli oldu! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un kart raporu

Giriş Tarihi: 13.02.2026 18:38 Güncelleme Tarihi: 13.02.2026 18:40
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig tarihinde en çok kırmızı kart gören takımlar netlik kazandı. Türkiye'nin en üst düzey futbol organizasyonu olan Süper Lig'de en fazla kırmızı kart gören 20 takımı sizler için derledik. İşte Süper Lig tarihinin en çok kırmızı kart gören takımları…

20- Eskişehirspor | 56 kırmızı kart

19- İstanbulspor | 58 kırmızı kart

18- Başakşehir | 75 kırmızı kart

17- Denizlispor | 78 kırmızı kart

16- Kasımpaşa | 80 kırmızı kart

15- Altay | 93 kırmızı kart

14- Sivasspor | 98 kırmızı kart

13- Rizespor | 99 kırmızı kart

12- Konyaspor | 102 kırmızı kart

11- Kayserispor | 104 kırmızı kart

10- Antalyaspor | 109 kırmızı kart

9- Gaziantepspor | 129 kırmızı kart

8- Bursaspor | 130 kırmızı kart

7- Samsunspor | 130 kırmızı kart

6- Gençlerbirliği | 145 kırmızı kart

5- Ankaragücü | 150 kırmızı kart

4- Trabzonspor | 156 kırmızı kart

3- Galatasaray | 170 kırmızı kart

2- Beşiktaş | 178 kırmızı kart

1- Fenerbahçe | 182 kırmızı kart