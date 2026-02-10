Trend Galeri Trend Spor Süper Lig tarihinin en değerli takımları belli oldu! Galatasaray listeyi altüst etti...

Süper Lig ve Türk futbolu tarihinin en değerli kadroları belli oldu. Osimhen, Leroy Sane, Noa Lang gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, listeye damgasını vurdu. Fenerbahçe ve Beşiktaş da listede yer aldı. İşte tarihlerine göre en değerli takımlar...

Giriş Tarihi: 10.02.2026 20:04 Güncelleme Tarihi: 10.02.2026 20:08