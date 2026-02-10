Trend Galeri Trend Spor Süper Lig tarihinin en değerli takımları belli oldu! Galatasaray listeyi altüst etti...

Süper Lig tarihinin en değerli takımları belli oldu! Galatasaray listeyi altüst etti...

Süper Lig ve Türk futbolu tarihinin en değerli kadroları belli oldu. Osimhen, Leroy Sane, Noa Lang gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, listeye damgasını vurdu. Fenerbahçe ve Beşiktaş da listede yer aldı. İşte tarihlerine göre en değerli takımlar...

Giriş Tarihi: 10.02.2026 20:04 Güncelleme Tarihi: 10.02.2026 20:08
Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, hem ara transferde hem de yaz döneminde çok önemli yıldızları kadrosuna kattı.

YILDIZLAR TRANSFER EDİLDİ

Yazın Osimhen'in bonservisini alan, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ı renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, ara transferde Noa Lang ve Sacha Boey gibi futbolcuları takıma dahil etti.

Cimbom böylelikle, kış transfer döneminin tamamlanmasının ardından Süper Lig ve Türk futbolu tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir rekora imza attı.

LİG TARİHİNE GEÇTİ

Sarı-kırmızılılar, yaptığı transferlerle birlikte kadro değerini 337 milyon Euro'ya yükselterek Türk futbol tarihinin en değerli takımı oldu.

Transfermarkt verilerine göre Galatasaray'ın ulaştığı bu rakam, lig tarihinde daha önce kırılan tüm rekorları geride bıraktı.

Fenerbahçe 237 milyon Euro mevcut kadro değeri ile listede 5. sırada yer alırken, Beşiktaş ise 179 milyon Euro ile listede 9. sırada yer aldı.

İŞTE LİGDEKİ EN DEĞERLİ 10 KADRO

10 – 2015/16 Fenerbahçe (172 milyon Euro)

9 – 2025/26 Beşiktaş (179 milyon Euro)

8 – 2022/23 Galatasaray (182 milyon Euro)

7 – 2022/23 Fenerbahçe (188 milyon Euro)

6 – 2023/24 Fenerbahçe (220 milyon Euro)

5 – 2025/26 Fenerbahçe (237 milyon Euro)

4 – 2023/24 Galatasaray (247 milyon Euro)

3 – 2024/25 Fenerbahçe (254 milyon Euro)

2 - 2024/25 Galatasaray (288 milyon Euro)

1 - 2025/26 Galatasaray (337 milyon Euro)