Süper Lig tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

Süper Lig'de tarihinde en çok fileleri sarsmayı başaran 20 futbolcu belli oldu. İşte dev listenin en tepesinde yer alan o isim... 20- SERGEN YALÇIN 105 gol 19- CENK TOSUN 105 gol 18- MERT NOBRE 109 gol 17- OKTAY DERELİOĞLU 120 gol 16- ERTUĞRUL SAĞLAM 125 gol 15- ELVIR BOLIC 127 gol 14- FATİH TEKKE 130 gol 13- SAFFET SANCAKLI 130 gol 12- MEHMET ÖZDİLEK 131 gol 11- ALEX DE SOUZA 136 gol 10- ÜMİT KARAN 137 gol 9- CENK İŞLER 138 gol 8- NECATİ ATEŞ 139 gol 7- UMUT BULUT 163 gol 6- FEYYAZ UÇAR 180 gol 5- BURAK YILMAZ 187 gol 4- SERKAN AYKUT 190 gol 3- AYKUT KOCAMAN 196 gol 2- TANJU ÇOLAK 216 gol 1- HAMİ MANDIRALI 218 gol