Süper Lig tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

Süper Lig tarihinin en çok gol atan oyuncuları belli oldu. Listede attığı gollerle hafızalara kazınan birçok efsane isim yer aldı. İşte zirvede yer alan futbolcu...

Giriş Tarihi: 09.01.2026 11:21
Süper Lig'de tarihinde en çok fileleri sarsmayı başaran 20 futbolcu belli oldu. İşte dev listenin en tepesinde yer alan o isim...

20- SERGEN YALÇIN

105 gol

19- CENK TOSUN

105 gol

18- MERT NOBRE

109 gol

17- OKTAY DERELİOĞLU

120 gol

16- ERTUĞRUL SAĞLAM

125 gol

15- ELVIR BOLIC

127 gol

14- FATİH TEKKE

130 gol

13- SAFFET SANCAKLI

130 gol

12- MEHMET ÖZDİLEK

131 gol

11- ALEX DE SOUZA

136 gol

10- ÜMİT KARAN

137 gol

9- CENK İŞLER

138 gol

8- NECATİ ATEŞ

139 gol

7- UMUT BULUT

163 gol

6- FEYYAZ UÇAR

180 gol

5- BURAK YILMAZ

187 gol

4- SERKAN AYKUT

190 gol

3- AYKUT KOCAMAN

196 gol

2- TANJU ÇOLAK

216 gol

1- HAMİ MANDIRALI

218 gol