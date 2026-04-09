Süper Lig yarışı alev aldı! İşte 1. Lig güncel puan durumu

Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren takımların yer aldığı Trendyol 1. Lig'de 34. hafta maçları noktalandı. Oynanan maçlar sonrasında puan durumu değişti. Erzurumspor FK, oynanan karşılaşmalar sonrasında ilk 2'de yer almak için büyük avantaj elde etti. İşte 1. Lig'de güncel puan durumu… 20- Adana Demirspor | -54 puan (Küme düştü) 19- Hatayspor | 10 puan (Küme düştü) 18- Sakaryaspor | 33 puan 17- Serikspor | 35 puan 16- İstanbulspor | 40 puan 15- Ümraniyespor | 42 puan 14- Boluspor | 42 puan 13- Sarıyer | 43 puan 12- Iğdır FK | 45 puan 11- Manisa FK | 46 puan 10- Vanspor FK | 46 puan 9- Sivasspor | 50 puan 8- Bandırmaspor | 52 puan 7- Ankara Keçiörengücü | 53 puan 6- Pendikspor | 57 puan 5- Bodrum FK | 61 puan 4- Çorum FK | 63 puan 3- Esenler Erokspor | 67 puan 2- Amedspor | 71 puan 1- Erzurumspor FK | 75 puan