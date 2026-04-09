Trend Galeri Trend Spor Süper Lig yarışı alev aldı! İşte 1. Lig güncel puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 34. hafta maçları tamamlandı. Lider Erzurumspor FK zirvede hata yapmadı. Erzurumspor FK'nın en yakın takipçileri Amedspor ile Esenler Erokspor ile puanları paylaştı.

Giriş Tarihi: 09.04.2026 22:25
Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren takımların yer aldığı Trendyol 1. Lig'de 34. hafta maçları noktalandı. Oynanan maçlar sonrasında puan durumu değişti. Erzurumspor FK, oynanan karşılaşmalar sonrasında ilk 2'de yer almak için büyük avantaj elde etti. İşte 1. Lig'de güncel puan durumu…

20- Adana Demirspor | -54 puan (Küme düştü)

19- Hatayspor | 10 puan (Küme düştü)

18- Sakaryaspor | 33 puan

17- Serikspor | 35 puan

16- İstanbulspor | 40 puan

15- Ümraniyespor | 42 puan

14- Boluspor | 42 puan

13- Sarıyer | 43 puan

12- Iğdır FK | 45 puan

11- Manisa FK | 46 puan

10- Vanspor FK | 46 puan

9- Sivasspor | 50 puan

8- Bandırmaspor | 52 puan

7- Ankara Keçiörengücü | 53 puan

6- Pendikspor | 57 puan

5- Bodrum FK | 61 puan

4- Çorum FK | 63 puan

3- Esenler Erokspor | 67 puan

2- Amedspor | 71 puan

1- Erzurumspor FK | 75 puan