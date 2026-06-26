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Süper Lig yıldızları, Dünya Kupası’na damga vurdu! İşte isim isim performanslar

2026 Dünya Kupası hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig'den çok sayıda futbolcu turnuvada boy gösteriyor. Süper Lig yıldızlarının, Dünya Kupası performanslarını sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 26.06.2026 19:28 Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 19:31
Süper Lig yıldızları, Dünya Kupası’na damga vurdu! İşte isim isim performanslar

2026 Dünya Kupası heyecanı sürüyor. Dev organizasyonda, çok sayıda Süper Lig yıldızı sahne aldı. Bazıları attıkları gollerle ön plana çıktı. İşte Süper Lig yıldızlarının Dünya Kupası performansları…

Süper Lig yıldızları, Dünya Kupası’na damga vurdu! İşte isim isim performanslar

Nihad Mujakic | Bosna Hersek | 0 maç | Gaziantep FK

Süper Lig yıldızları, Dünya Kupası’na damga vurdu! İşte isim isim performanslar

Meschachk Elia | Demokratik Kongo | 0 maç | Alanyaspor

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Süper Lig yıldızları, Dünya Kupası’na damga vurdu! İşte isim isim performanslar

Frantzdy Pierrot | Haiti | 3 maç | Rizespor

Süper Lig yıldızları, Dünya Kupası’na damga vurdu! İşte isim isim performanslar

N'Golo Kante | Fransa | 0 maç | Fenerbahçe

Süper Lig yıldızları, Dünya Kupası’na damga vurdu! İşte isim isim performanslar

Jerome Opoku | Gana | 2 maç | Başakşehir

Süper Lig yıldızları, Dünya Kupası’na damga vurdu! İşte isim isim performanslar

Amir Murillo | Panama | 2 maç | Beşiktaş

Süper Lig yıldızları, Dünya Kupası’na damga vurdu! İşte isim isim performanslar

Nelson Semedo | Portekiz | 2 maç | Fenerbahçe

Süper Lig yıldızları, Dünya Kupası’na damga vurdu! İşte isim isim performanslar

Ederson | Brezilya | 0 maç | Fenerbahçe

Süper Lig yıldızları, Dünya Kupası’na damga vurdu! İşte isim isim performanslar

Hyeongyu Oh | Güney Kore | 2 maç, 1 gol | Beşiktaş

Süper Lig yıldızları, Dünya Kupası’na damga vurdu! İşte isim isim performanslar

Edson Alvarez | Meksika | 3 maç | Fenerbahçe

Süper Lig yıldızları, Dünya Kupası’na damga vurdu! İşte isim isim performanslar

Davinson Sanchez | Kolombiya | 2 maç | Galatasaray

Süper Lig yıldızları, Dünya Kupası’na damga vurdu! İşte isim isim performanslar

Leroy Sane | Almanya | 3 maç, 1 gol | Galatasaray

Süper Lig yıldızları, Dünya Kupası’na damga vurdu! İşte isim isim performanslar

Reichedly Bazoer | Curaçao | 1 maç | Konyaspor

Süper Lig yıldızları, Dünya Kupası’na damga vurdu! İşte isim isim performanslar

Joshua Brenet | Curaçao | 2 maç | Kayserispor

Süper Lig yıldızları, Dünya Kupası’na damga vurdu! İşte isim isim performanslar

Adem Arous | Tunus | 0 maç | Kasımpaşa

Süper Lig yıldızları, Dünya Kupası’na damga vurdu! İşte isim isim performanslar

Mortadha Ben Ouanes | Tunus | 1 maç | Kasımpaşa

Süper Lig yıldızları, Dünya Kupası’na damga vurdu! İşte isim isim performanslar

Ismail Jakobs | Senegal | 1 maç | Galatasaray

Süper Lig yıldızları, Dünya Kupası’na damga vurdu! İşte isim isim performanslar

Cherif Ndiaye | Senegal | 0 maç | Samsunspor

Süper Lig yıldızları, Dünya Kupası’na damga vurdu! İşte isim isim performanslar

Sidny Lopes Cabral | Yeşil Burun Adaları | 2 maç | Trabzonspor

Süper Lig yıldızları, Dünya Kupası’na damga vurdu! İşte isim isim performanslar

Abbosbek Fayzullaev | Özbekistan | 2 maç, 1 gol | Başakşehir

Süper Lig yıldızları, Dünya Kupası’na damga vurdu! İşte isim isim performanslar

Eldor Shomurodov | Özbekistan | 2 maç, 1 asist | Başakşehir

Süper Lig yıldızları, Dünya Kupası’na damga vurdu! İşte isim isim performanslar

Wagner Pina | Yeşil Burun Adaları | 0 maç | Trabzonspor

Süper Lig yıldızları, Dünya Kupası’na damga vurdu! İşte isim isim performanslar

Nuno Da Costa | Yeşil Burun Adaları | 2 maç | Başakşehir

Süper Lig yıldızları, Dünya Kupası’na damga vurdu! İşte isim isim performanslar

Christ Oulai | Fildişi Sahili | 3 maç | Trabzonspor