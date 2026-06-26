Süper Lig yıldızları, Dünya Kupası’na damga vurdu! İşte isim isim performanslar

2026 Dünya Kupası heyecanı sürüyor. Dev organizasyonda, çok sayıda Süper Lig yıldızı sahne aldı. Bazıları attıkları gollerle ön plana çıktı. İşte Süper Lig yıldızlarının Dünya Kupası performansları… Nihad Mujakic | Bosna Hersek | 0 maç | Gaziantep FK Meschachk Elia | Demokratik Kongo | 0 maç | Alanyaspor Frantzdy Pierrot | Haiti | 3 maç | Rizespor N'Golo Kante | Fransa | 0 maç | Fenerbahçe Jerome Opoku | Gana | 2 maç | Başakşehir Amir Murillo | Panama | 2 maç | Beşiktaş Nelson Semedo | Portekiz | 2 maç | Fenerbahçe Ederson | Brezilya | 0 maç | Fenerbahçe Hyeongyu Oh | Güney Kore | 2 maç, 1 gol | Beşiktaş Edson Alvarez | Meksika | 3 maç | Fenerbahçe Davinson Sanchez | Kolombiya | 2 maç | Galatasaray Leroy Sane | Almanya | 3 maç, 1 gol | Galatasaray Reichedly Bazoer | Curaçao | 1 maç | Konyaspor Joshua Brenet | Curaçao | 2 maç | Kayserispor Adem Arous | Tunus | 0 maç | Kasımpaşa Mortadha Ben Ouanes | Tunus | 1 maç | Kasımpaşa Ismail Jakobs | Senegal | 1 maç | Galatasaray Cherif Ndiaye | Senegal | 0 maç | Samsunspor Sidny Lopes Cabral | Yeşil Burun Adaları | 2 maç | Trabzonspor Abbosbek Fayzullaev | Özbekistan | 2 maç, 1 gol | Başakşehir Eldor Shomurodov | Özbekistan | 2 maç, 1 asist | Başakşehir Wagner Pina | Yeşil Burun Adaları | 0 maç | Trabzonspor Nuno Da Costa | Yeşil Burun Adaları | 2 maç | Başakşehir Christ Oulai | Fildişi Sahili | 3 maç | Trabzonspor Wilfried Singo | Fildişi Sahili | 2 maç, 1 asist | Galatasaray Emmanuel Agbadou | Fildişi Sahili | 2 maç | Beşiktaş Yahia Fofana | Fildişi Sahili | 3 maç | Rizespor Christopher Operi | Fildişi Sahili | 1 maç | Başakşehir Leandro Bacuna | Curaçao | 3 maç | Iğdır FK Ryan Mendes | Yeşil Burun Adaları | 2 maç | Iğdır FK Amir Hadziahmetovic | Bosna Hersek | 1 maç | Beşiktaş Dominik Livakovic | Hırvatistan | 2 maç | Fenerbahçe