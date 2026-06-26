Trend Galeri Trend Spor Süper Lig yıldızları, Dünya Kupası’na damga vurdu! İşte isim isim performanslar

Süper Lig yıldızları, Dünya Kupası’na damga vurdu! İşte isim isim performanslar

2026 Dünya Kupası hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig'den çok sayıda futbolcu turnuvada boy gösteriyor. Süper Lig yıldızlarının, Dünya Kupası performanslarını sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 26.06.2026 19:28 Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 19:31