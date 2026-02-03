Trend Galeri Trend Spor Süper Lig'de aleyhine en çok penaltı çalınan takımlar belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe'de şaşırtan tablo...

Süper Lig'de 20 hafta tamamlandı. Galatasaray, evinde Kayserispor'u 4-0 yenerek ligde 49 puanla liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise Kocaelispor deplasmanında 2-0 galibiyetle ayrıldı. Her sezon olduğu gibi bu yıl da penaltı tartışmaları yaşanmaya devam ediyor. İşte Süper Lig'de aleyhine en çok penaltı verilen takımlar…

Giriş Tarihi: 03.02.2026 11:20 Güncelleme Tarihi: 03.02.2026 11:22
Trendyol Süper Lig'de 20 haftalık bölüm geride kalırken, aleyhine en çok penaltı çalınan takımları sizler için derledik.

İŞTE SIRALAMA:

KASIMPAŞA – 1

TRABZONSPOR – 1

SAMSUNSPOR – 1

ALANYASPOR - 2

KOCAELİSPOR – 2

KONYASPOR – 2

BEŞİKTAŞ – 2

GÖZTEPE - 3

BAŞAKŞEHİR - 3

ANTALYASPOR - 3

GENÇLERBİRLİĞİ – 3

ÇAYKUR RİZESPOR – 4

FATİH KARAGÜMRÜK – 4

GAZİANTEP FK – 5

EYÜPSPOR – 5

KAYSERİSPOR – 6

FENERBAHÇE – YOK

GALATASARAY - YOK