Süper Lig’de asist krallığı yarışı! Zirvenin sahibi belli oldu...

Süper Lig'de 28. hafta heyecanı geride kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın zirve yarışında olduğu Süper Lig'de asist krallığı yarışındaki son durum belli oldu.

Giriş Tarihi: 06.04.2026 09:19
Türk futbolunun en üst düzey organizasyonlarından Trendyol Süper Lig'de 27. hafta maçları tamamlandı. Oynanan karşılaşmalar sonrasında oyuncuların bireysel performansları dikkat çekti. Süper Lig'de asist krallığı yarışında zirvedeki isim belli oldu. İşte Süper Lig'de asist krallığı yarışında sıralama…

10- Alexandru Maxim | Gaziantep FK | 7 asist

9- Florent Hadergjonaj | Alanyaspor | 7 asist

8- Dorgeles Nene | Fenerbahçe | 6 asist

7- Orkun Kökçü | Beşiktaş | 8 asist

6- Vaclav Cerny | Beşiktaş | 8 asist

5- Drissa Camara | Gaziantep FK | 8 asist

4- Yunus Akgün | Galatasaray | 9 asist

3- Barış Alper Yılmaz | Galatasaray | 11 asist

2- Oleksandr Zubkov | Trabzonspor | 11 asist

1- Marco Asensio | Fenerbahçe | 13 asist