DEV DERBİNİN TARİHİ BELLİ OLDU! Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig 31. haftasında büyük bir heyecan yaşanacak. Galatasaray, Rams Park'ta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, derbinin tarih ve saatini resmi olarak duyurdu. Bu açıklamanın ardından taraftarlar ve futbolseverler, mücadeleye dair detayları merak etmeye başladı. İşte Galatasaray – Fenerbahçe karşılaşmasının oynanacağı tarih ve saat…

Giriş Tarihi: 06.04.2026 06:49
Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki heyecan dolu derbiye sayılı günler kaldı. Şampiyonluk yolunda kritik bir öneme sahip olan bu karşılaşmanın tarihi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Her iki takım da galibiyet için sahada tüm güçlerini ortaya koyacak. Derbinin oynanacağı gün, saati ve yayın bilgileri ise taraftarlar için paylaşıldı.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin nefesleri kesecek derbisi 26 Nisan Pazar günü oynanacak ve mücadele saat 20.00'de başlayacak.

MAÇ HANGİ KANALDAN İZLENECEK?

Rams Park'ta oynanacak karşılaşma, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI BU MAÇLA ŞEKİLLENECEK Mİ?

Sezonun kritik haftasında oynanacak bu derbi, iki takımın da tüm performansını sahaya yansıtacağı büyük bir mücadele olarak öne çıkıyor. Futbol uzmanları, maçın şampiyonluk hesaplarını doğrudan etkileyeceğine dikkat çekiyor.

