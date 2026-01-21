SÜPER LİG’DE DEV DERBİ! Trabzonspor – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 20, 21 ve 22. haftalara ait karşılaşma takvimini açıkladı. Açıklamayla birlikte futbolseverlerin merakla beklediği Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin tarihi de netlik kazandı. Şimdi ise "Trabzonspor–Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları gündemde. İşte detaylar...
20. HAFTA SÜPER LİG MAÇLARI
|Tarih
|Saat
|Maç
|Stadyum
|30 Ocak Cuma
|20.00
|Antalyaspor – Trabzonspor
|Corendon Airlines Park Antalya
|30 Ocak Cuma
|20.00
|Kasımpaşa – Samsunspor
|Recep Tayyip Erdoğan
|31 Ocak Cumartesi
|14.30
|Alanyaspor – Eyüpspor
|Alanya Oba
|31 Ocak Cumartesi
|17.00
|Başakşehir – Ç. Rizespor
|Başakşehir Fatih Terim
|31 Ocak Cumartesi
|20.00
|Göztepe – Fatih Karagümrük
|Gürsel Aksel
|31 Ocak Cumartesi
|20.00
|Beşiktaş – Konyaspor
|Tüpraş
|1 Şubat Pazar
|17.00
|Gençlerbirliği – Gaziantep FK
|Eryaman
|1 Şubat Pazar
|20.00
|Galatasaray – Kayserispor
|RAMS Park
|2 Şubat Pazartesi
|20.00
|Kocaelispor – Fenerbahçe
|Kocaeli
21. HAFTA SÜPER LİG MAÇLARI
|Tarih
|Saat
|Maç
|Stadyum
|7 Şubat Cumartesi
|14.30
|Fatih Karagümrük – Antalyaspor
|Atatürk Olimpiyat
|7 Şubat Cumartesi
|20.00
|Samsunspor – Trabzonspor
|Samsun 19 Mayıs
|8 Şubat Pazar
|14.30
|Eyüpspor – Başakşehir
|Recep Tayyip Erdoğan
|8 Şubat Pazar
|17.00
|Konyaspor – Göztepe
|Konya Büyükşehir
|8 Şubat Pazar
|17.00
|Rizespor – Galatasaray
|Çaykur Didi
|8 Şubat Pazar
|20.00
|Beşiktaş – Alanyaspor
|Tüpraş
|9 Şubat Pazartesi
|17.00
|Kayserispor – Kocaelispor
|RHG EnerTürk
|9 Şubat Pazartesi
|20.00
|Gaziantep FK – Kasımpaşa
|Gaziantep
|9 Şubat Pazartesi
|20.00
|Fenerbahçe – Gençlerbirliği
|Chobani
22. HAFTA SÜPER LİG MAÇLARI
|Tarih
|Saat
|Maç
|Stadyum
|13 Şubat Cuma
|20.00
|Galatasaray – Eyüpspor
|RAMS Park
|13 Şubat Cuma
|20.00
|Antalyaspor – Samsunspor
|Corendon Airlines Park Antalya
|14 Şubat Cumartesi
|14.30
|Gençlerbirliği – Rizespor
|Eryaman
|14 Şubat Cumartesi
|17.00
|Alanyaspor – Konyaspor
|Alanya Oba
|14 Şubat Cumartesi
|20.00
|Trabzonspor – Fenerbahçe
|Papara Park
|15 Şubat Pazar
|14.30
|Kocaelispor – Gaziantep FK
|Kocaeli
|15 Şubat Pazar
|17.00
|Göztepe – Kayserispor
|Gürsel Aksel
|15 Şubat Pazar
|20.00
|Başakşehir – Beşiktaş
|Başakşehir Fatih Terim
|16 Şubat Pazartesi
|20.00
|Kasımpaşa – Fatih Karagümrük
|Recep Tayyip Erdoğan