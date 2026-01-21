SÜPER LİG’DE DEV DERBİ! Trabzonspor – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 20 ile 22. haftalar arasında oynanacak karşılaşmaların maç programını açıkladı. Bu duyuruyla birlikte, Süper Lig'in en büyük ve en çekişmeli derbilerinden biri olarak gösterilen Trabzonspor–Fenerbahçe mücadelesinin oynanacağı tarih de netleşti. Peki, TS-FB derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...