Trend Galeri Trend Spor SÜPER LİG'DE DEV DERBİ! Trabzonspor – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SÜPER LİG'DE DEV DERBİ! Trabzonspor – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 20, 21 ve 22. haftalara ait karşılaşma takvimini açıkladı. Açıklamayla birlikte futbolseverlerin merakla beklediği Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin tarihi de netlik kazandı. Şimdi ise "Trabzonspor–Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları gündemde. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.01.2026 11:21
SÜPER LİG’DE DEV DERBİ! Trabzonspor – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 20 ile 22. haftalar arasında oynanacak karşılaşmaların maç programını açıkladı. Bu duyuruyla birlikte, Süper Lig'in en büyük ve en çekişmeli derbilerinden biri olarak gösterilen TrabzonsporFenerbahçe mücadelesinin oynanacağı tarih de netleşti. Peki, TS-FB derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

SÜPER LİG’DE DEV DERBİ! Trabzonspor – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği TrabzonsporFenerbahçe karşılaşması, 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

SÜPER LİG’DE DEV DERBİ! Trabzonspor – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Trabzon'da Papara Park'ta oynanacak derbinin hangi kanalda yayınlanacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Süper Lig'deki diğer karşılaşmalarda olduğu gibi, bu mücadelenin de beIN Sports ekranlarından futbolseverlerle buluşması bekleniyor.

SÜPER LİG’DE DEV DERBİ! Trabzonspor – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

20. HAFTA SÜPER LİG MAÇLARI

Tarih Saat Maç Stadyum
30 Ocak Cuma 20.00 Antalyaspor – Trabzonspor Corendon Airlines Park Antalya
30 Ocak Cuma 20.00 Kasımpaşa – Samsunspor Recep Tayyip Erdoğan
31 Ocak Cumartesi 14.30 Alanyaspor – Eyüpspor Alanya Oba
31 Ocak Cumartesi 17.00 Başakşehir – Ç. Rizespor Başakşehir Fatih Terim
31 Ocak Cumartesi 20.00 Göztepe – Fatih Karagümrük Gürsel Aksel
31 Ocak Cumartesi 20.00 Beşiktaş – Konyaspor Tüpraş
1 Şubat Pazar 17.00 Gençlerbirliği – Gaziantep FK Eryaman
1 Şubat Pazar 20.00 Galatasaray – Kayserispor RAMS Park
2 Şubat Pazartesi 20.00 Kocaelispor – Fenerbahçe Kocaeli
SÜPER LİG’DE DEV DERBİ! Trabzonspor – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

21. HAFTA SÜPER LİG MAÇLARI

Tarih Saat Maç Stadyum
7 Şubat Cumartesi 14.30 Fatih Karagümrük – Antalyaspor Atatürk Olimpiyat
7 Şubat Cumartesi 20.00 Samsunspor – Trabzonspor Samsun 19 Mayıs
8 Şubat Pazar 14.30 Eyüpspor – Başakşehir Recep Tayyip Erdoğan
8 Şubat Pazar 17.00 Konyaspor – Göztepe Konya Büyükşehir
8 Şubat Pazar 17.00 Rizespor – Galatasaray Çaykur Didi
8 Şubat Pazar 20.00 Beşiktaş – Alanyaspor Tüpraş
9 Şubat Pazartesi 17.00 Kayserispor – Kocaelispor RHG EnerTürk
9 Şubat Pazartesi 20.00 Gaziantep FK – Kasımpaşa Gaziantep
9 Şubat Pazartesi 20.00 Fenerbahçe – Gençlerbirliği Chobani
SÜPER LİG’DE DEV DERBİ! Trabzonspor – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

22. HAFTA SÜPER LİG MAÇLARI

Tarih Saat Maç Stadyum
13 Şubat Cuma 20.00 Galatasaray – Eyüpspor RAMS Park
13 Şubat Cuma 20.00 Antalyaspor – Samsunspor Corendon Airlines Park Antalya
14 Şubat Cumartesi 14.30 Gençlerbirliği – Rizespor Eryaman
14 Şubat Cumartesi 17.00 Alanyaspor – Konyaspor Alanya Oba
14 Şubat Cumartesi 20.00 Trabzonspor – Fenerbahçe Papara Park
15 Şubat Pazar 14.30 Kocaelispor – Gaziantep FK Kocaeli
15 Şubat Pazar 17.00 Göztepe – Kayserispor Gürsel Aksel
15 Şubat Pazar 20.00 Başakşehir – Beşiktaş Başakşehir Fatih Terim
16 Şubat Pazartesi 20.00 Kasımpaşa – Fatih Karagümrük Recep Tayyip Erdoğan