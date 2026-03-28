SÜPER LİG'DE DEV DERBİYE GERİ SAYIM! Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 28.03.2026 11:27
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki heyecan dolu derbi için geri sayım başladı. Şampiyonluk yarışında kritik rol oynayacak bu karşılaşmanın tarihini Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede her iki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Galatasaray – Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte derbiye dair tüm detaylar…

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev maç 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

MAÇ HANGİ KANALDAN İZLENECEK?

Rams Park'ta oynanacak karşılaşma, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI BU MAÇLA ŞEKİLLENECEK Mİ?

Sezonun kritik haftasında oynanacak bu derbi, iki takımın da tüm performansını sahaya yansıtacağı büyük bir mücadele olarak öne çıkıyor. Futbol uzmanları, maçın şampiyonluk hesaplarını doğrudan etkileyeceğine dikkat çekiyor.

