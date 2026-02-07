Trend Galeri Trend Spor Süper Lig’de en pahalı transfer edilen oyuncular! Açık ara zirvede

Süper Lig’de en pahalı transfer edilen oyuncular! Açık ara zirvede

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu ara transfer ve tescil dönemi sona erdi. Kulüplerin ara transfer dönemindeki en pahalı transfer hamleleri belli oldu.

Giriş Tarihi: 07.02.2026 17:10 Güncelleme Tarihi: 07.02.2026 17:11
Süper Lig’de en pahalı transfer edilen oyuncular! Açık ara zirvede

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu kış transfer ve tescil dönemi noktalandı. Süper Lig temsilcilerinin ara transfer ve tescil dönemindeki en pahalı hamleleri netlik kazandı. İşte Transfermarkt verilerine göre; Süper Lig'de devre arasının en pahalı transfer hamleleri..

Süper Lig’de en pahalı transfer edilen oyuncular! Açık ara zirvede

1- Matteo Guendouzi | Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 28 milyon euro

Süper Lig’de en pahalı transfer edilen oyuncular! Açık ara zirvede

2- Emmanuel Agbadou | Beşiktaş | Bonservis bedeli: 18 milyon euro

Süper Lig’de en pahalı transfer edilen oyuncular! Açık ara zirvede

3- Hyeon-gyu Oh | Beşiktaş | Bonservis bedeli: 14 milyon euro

Süper Lig’de en pahalı transfer edilen oyuncular! Açık ara zirvede

4- Renato Nhaga | Galatasaray | Bonservis bedeli: 6 milyon 500 bin euro

Süper Lig’de en pahalı transfer edilen oyuncular! Açık ara zirvede

5- Chibuike Nwaiwu | Trabzonspor | Bonservis bedeli: 5 milyon 500 bin euro

Süper Lig’de en pahalı transfer edilen oyuncular! Açık ara zirvede

6- Amir Murillo | Beşiktaş | Bonservis bedeli: 5 milyon euro

Süper Lig’de en pahalı transfer edilen oyuncular! Açık ara zirvede

7- Anthony Musaba | Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 5 milyon euro

Süper Lig’de en pahalı transfer edilen oyuncular! Açık ara zirvede

8- Junior Olaitan | Beşiktaş | Bonservis bedeli: 5 milyon euro

Süper Lig’de en pahalı transfer edilen oyuncular! Açık ara zirvede

9- Sidiki Cherif | Fenerbahçe | Kiralama bedeli: 4 milyon euro

Süper Lig’de en pahalı transfer edilen oyuncular! Açık ara zirvede

10- Mathias Lovik | Trabzonspor | Bonservis bedeli: 4 milyon euro