Süper Lig’de en pahalı transfer edilen oyuncular! Açık ara zirvede

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu kış transfer ve tescil dönemi noktalandı. Süper Lig temsilcilerinin ara transfer ve tescil dönemindeki en pahalı hamleleri netlik kazandı. İşte Transfermarkt verilerine göre; Süper Lig'de devre arasının en pahalı transfer hamleleri.. 1- Matteo Guendouzi | Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 28 milyon euro 2- Emmanuel Agbadou | Beşiktaş | Bonservis bedeli: 18 milyon euro 3- Hyeon-gyu Oh | Beşiktaş | Bonservis bedeli: 14 milyon euro 4- Renato Nhaga | Galatasaray | Bonservis bedeli: 6 milyon 500 bin euro 5- Chibuike Nwaiwu | Trabzonspor | Bonservis bedeli: 5 milyon 500 bin euro 6- Amir Murillo | Beşiktaş | Bonservis bedeli: 5 milyon euro 7- Anthony Musaba | Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 5 milyon euro 8- Junior Olaitan | Beşiktaş | Bonservis bedeli: 5 milyon euro 9- Sidiki Cherif | Fenerbahçe | Kiralama bedeli: 4 milyon euro 10- Mathias Lovik | Trabzonspor | Bonservis bedeli: 4 milyon euro