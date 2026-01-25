Süper Lig’de gol krallığı yarışı alev aldı! İşte son durum

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 19. haftayı lider tamamladı. Sarı-kırmızılıları, Fenerbahçe ile Trabzonspor takip etti. Trendyol Süper Lig'de oyuncuların bireysel performansları da dikkat çekti. Trendyol Süper Lig'de gol krallığı yarışında son durum netlik kazandı. İşte Süper Lig'de gol krallığı yarışı…