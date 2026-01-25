Trend Galeri Trend Spor Süper Lig’de gol krallığı yarışı alev aldı! İşte son durum

Süper Lig’de gol krallığı yarışı alev aldı! İşte son durum

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta heyecanı devam ederken gözler gol krallığı yarışına çevrildi. Trendyol Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvedeki isim belli oldu.

Giriş Tarihi: 25.01.2026 22:05
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 19. haftayı lider tamamladı. Sarı-kırmızılıları, Fenerbahçe ile Trabzonspor takip etti. Trendyol Süper Lig'de oyuncuların bireysel performansları da dikkat çekti. Trendyol Süper Lig'de gol krallığı yarışında son durum netlik kazandı. İşte Süper Lig'de gol krallığı yarışı…

12- YOUSSEF EN NESYRI | FENERBAHÇE | 7 GOL

11- VICTOR OSIMHEN | GALATASARAY | 7 GOL

10- MOHAMED BAYO | GAZİANTEP FK | 7 GOL

9- TAMMY ABRAHAM | BEŞİKTAŞ | 7 GOL

8- UMUT NAYİR | KONYASPOR | 8 GOL

7- MARCO ASENSIO | FENERBAHÇE | 8 GOL

6- ERNEST MUCI | TRABZONSPOR | 8 GOL

5- MAURO ICARDI | GALATASARAY | 9 GOL

4- FELIPE AUGUSTO | TRABZONSPOR | 9 GOL

3- ANDERSON TALISCA | FENERBAHÇE | 11 GOL

2- PAUL ONUACHU | TRABZONSPOR | 12 GOL

1- ELDOR SHOMURODOV | BAŞAKŞEHİR | 13 GOL