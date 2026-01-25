Süper Lig’de gol krallığı yarışı alev aldı! İşte son durum

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 19. haftayı lider tamamladı. Sarı-kırmızılıları, Fenerbahçe ile Trabzonspor takip etti. Trendyol Süper Lig'de oyuncuların bireysel performansları da dikkat çekti. Trendyol Süper Lig'de gol krallığı yarışında son durum netlik kazandı. İşte Süper Lig'de gol krallığı yarışı... 12- YOUSSEF EN NESYRI | FENERBAHÇE | 7 GOL 11- VICTOR OSIMHEN | GALATASARAY | 7 GOL 10- MOHAMED BAYO | GAZİANTEP FK | 7 GOL 9- TAMMY ABRAHAM | BEŞİKTAŞ | 7 GOL 8- UMUT NAYİR | KONYASPOR | 8 GOL 7- MARCO ASENSIO | FENERBAHÇE | 8 GOL 6- ERNEST MUCI | TRABZONSPOR | 8 GOL 5- MAURO ICARDI | GALATASARAY | 9 GOL 4- FELIPE AUGUSTO | TRABZONSPOR | 9 GOL 3- ANDERSON TALISCA | FENERBAHÇE | 11 GOL 2- PAUL ONUACHU | TRABZONSPOR | 12 GOL 1- ELDOR SHOMURODOV | BAŞAKŞEHİR | 13 GOL