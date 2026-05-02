Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı! Zirvenin sahibi belli oldu...

Süper Lig'de 32. hafta maçları heyecanı devam ediyor. 4 büyüklerin müsabakalarının ardından Süper Lig'de gol krallığı yarışı da güncellendi. İşte zirvede son durum...

Giriş Tarihi: 02.05.2026 22:34
Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken oyuncuların bireysel performanslarına gözler çevrildi. Süper Lig gol krallığı yarışında son durum netlik kazandı. İşte en golcü isimler...

20- Bruno Petkovic | Kocaelispor | 7 gol

19- Serginho | Fatih Karagümrük | 8 gol

18- Güven Yalçın | Alanyaspor | 8 gol

17- German Onugkha | Kayserispor | 8 gol

16- Carlo Holse | Samsunspor | 8 gol

15- Barış Alper Yılmaz | Galatasaray | 8 gol

14- Umut Nayir | Trabzonspor | 9 gol

13- Marius Mouandilmadji | Samsunspor | 9 gol

12 - Davie Selke | Başakşehir | 9 gol

11- Ernest Muçi | Trabzonspor | 10 gol

10- Dorgeles Nene | Fenerbahçe | 10 gol

9- Marco Asensio | Fenerbahçe | 11 gol

8- Juan Santos | Göztepe | 11 gol

7- Victor Osimhen | Galatasaray | 13 gol

6- Felipe Augusto | Trabzonspor | 12 gol

5- Mauro Icardi | Galatasaray | 14 gol

4- Mohamed Bayo | Gaziantep FK | 14 gol

3- Anderson Talisca | Fenerbahçe | 19 gol

2- Eldor Shomurodov | Başakşehir | 20 gol

1- Paul Onuachu | Trabzonspor | 22 gol

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#GALATASARAY #SÜPER LİG #BAŞAKŞEHİR #BRUNO PETKOVİC #TRABZONSPOR