Trend Galeri Trend Spor Süper Lig’de ikinci yarının puan durumu! Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında şaşırtan tablo

Süper Lig’de ikinci yarının puan durumu! Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında şaşırtan tablo

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş arasındaki şampiyonluk yarışında dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Süper Lig'de ikinci devrenin lideri belli oldu.

Giriş Tarihi: 02.03.2026 21:06 Güncelleme Tarihi: 02.03.2026 21:08