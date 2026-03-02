Trend Galeri Trend Spor Süper Lig’de ikinci yarının puan durumu! Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında şaşırtan tablo

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş arasındaki şampiyonluk yarışında dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Süper Lig'de ikinci devrenin lideri belli oldu.

Giriş Tarihi: 02.03.2026 21:06 Güncelleme Tarihi: 02.03.2026 21:08
Galatasaray'ın zirvede yer aldığı Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda 24. hafta maçları heyecanı tamamlandı. Süper Lig'de 18'inci hafta itibariyle başlayan ikinci yarının puan durumu netlik kazandı. Süper Lig'de ikinci yarı performanslarına göre lider belli oldu. İşte Süper Lig'de 18'inci hafta sonrası oluşan puan durumu…

18- Fatih Karagümrük | 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet | 4 puan

17- Kayserispor | 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet | 5 puan

16- Kasımpaşa | 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet | 5 puan

15- Alanyaspor | 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet | 5 puan

14- Gaziantep FK | 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet | 6 puan

13- Gençlerbirliği | 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet | 6 puan

12- Konyaspor | 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet | 6 puan

11- Samsunspor | 1 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet | 7 puan

10- Kocaelispor | 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet | 7 puan

9- Eyüpspor | 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet | 9 puan

8- Rizespor | 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet | 9 puan

7- Antalyaspor | 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet | 9 puan

6- Göztepe | 2 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet | 10 puan

5- Fenerbahçe | 4 galibiyet, 3 beraberlik | 15 puan

4- Trabzonspor | 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet | 16 puan

3- Başakşehir | 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet | 16 puan

2- Galatasaray | 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet | 16 puan

1- Beşiktaş | 5 galibiyet, 2 beraberlik | 17 puan