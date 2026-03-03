Trend Galeri Trend Spor Süper Lig'de kalesini en çok gole kapatan isimler belli oldu! Zirvedeki kaleci futbolseverleri şaşırttı

Süper Lig'de kalesini en çok gole kapatan isimler belli oldu! Zirvedeki kaleci futbolseverleri şaşırttı

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmaları geride kalırken, zirve yarışı ve küme düşme hattında kıran kırana müsabakalar oynandı. Ligin kritik dönemlerine girilirken, kalesini en çok gole kapatan file bekçileri de ortaya çıktı. İşte o 23 isim...

Giriş Tarihi: 03.03.2026 13:01
Süper Lig’de kalesini en çok gole kapatan isimler belli oldu! Zirvedeki kaleci futbolseverleri şaşırttı

Transfermarkt kaynaklı listede, Trendyol Süper Lig'in 24 haftalık bölümünde kalesini en çok gole kapatan kaleciler ortaya çıktı. İşte zirvenin sahibi...

Süper Lig’de kalesini en çok gole kapatan isimler belli oldu! Zirvedeki kaleci futbolseverleri şaşırttı

23. ZAFER GÖRGEN - GAZİANTEP FK (%14,3)

14 maçta 2 kez kalesini gole kapattı

Süper Lig’de kalesini en çok gole kapatan isimler belli oldu! Zirvedeki kaleci futbolseverleri şaşırttı

22. JANKAT YILMAZ - EYÜPSPOR (%28,6)

7 maçta 2 kez kalesini gole kapattı

Süper Lig’de kalesini en çok gole kapatan isimler belli oldu! Zirvedeki kaleci futbolseverleri şaşırttı

21. ERDEM CANPOLAT - ÇAYKUR RİZESPOR (%28,6)

7 maçta 2 kez kalesini gole kapattı

Süper Lig’de kalesini en çok gole kapatan isimler belli oldu! Zirvedeki kaleci futbolseverleri şaşırttı

20. GÖKHAN DEĞİRMENCİ - KOCAELİSPOR (%28,6)

7 maçta 2 kez kalesini gole kapattı

Süper Lig’de kalesini en çok gole kapatan isimler belli oldu! Zirvedeki kaleci futbolseverleri şaşırttı

19. IVO GRBIC - FATİH KARAGÜMRÜK (%12,5)

24 maçta 3 kez kalesini gole kapattı

Süper Lig’de kalesini en çok gole kapatan isimler belli oldu! Zirvedeki kaleci futbolseverleri şaşırttı

18. BAHADIR GÜNGÖRDÜ - KONYASPOR (%18,8)

16 maçta 3 kez kalesini gole kapattı

Süper Lig’de kalesini en çok gole kapatan isimler belli oldu! Zirvedeki kaleci futbolseverleri şaşırttı

17. MARCOS FELIPE - EYÜPSPOR (%18,8)

16 maçta 3 kez kalesini gole kapattı

Süper Lig’de kalesini en çok gole kapatan isimler belli oldu! Zirvedeki kaleci futbolseverleri şaşırttı

16. RICARDO VELHO - GENÇLERBİRLİĞİ (%23,1)

13 maçta 3 kez kalesini gole kapattı

Süper Lig’de kalesini en çok gole kapatan isimler belli oldu! Zirvedeki kaleci futbolseverleri şaşırttı

15. BURAK BOZAN - GAZİANTEP FK (%30,0)

10 maçta 3 kez kalesini gole kapattı

Süper Lig’de kalesini en çok gole kapatan isimler belli oldu! Zirvedeki kaleci futbolseverleri şaşırttı

14. ANDRE ONANA - TRABZONSPOR (%20,0)

20 maçta 4 kez kalesini gole kapattı

Süper Lig’de kalesini en çok gole kapatan isimler belli oldu! Zirvedeki kaleci futbolseverleri şaşırttı

13. ABDULLAH YİĞİTER - ANTALYASPOR (%36,4)

11 maçta 4 kez kalesini gole kapattı

Süper Lig’de kalesini en çok gole kapatan isimler belli oldu! Zirvedeki kaleci futbolseverleri şaşırttı

12. GÜNAY GÜVENÇ - GALATASARAY (%57,1)

7 maçta 4 kez kalesini gole kapattı

Süper Lig’de kalesini en çok gole kapatan isimler belli oldu! Zirvedeki kaleci futbolseverleri şaşırttı

11. ANDREAS GIANNIOTIS - KASIMPAŞA (%20,8)

24 maçta 5 kez kalesini gole kapattı

Süper Lig’de kalesini en çok gole kapatan isimler belli oldu! Zirvedeki kaleci futbolseverleri şaşırttı

10. BİLAL BAYAZIT - KAYSERİSPOR (%26,3)

19 maçta 5 kez kalesini gole kapattı

Süper Lig’de kalesini en çok gole kapatan isimler belli oldu! Zirvedeki kaleci futbolseverleri şaşırttı

9. YAHIA FOFANA - ÇAYKUR RİZESPOR (%29.4)

17 maçta 5 kez kalesini gole kapattı

Süper Lig’de kalesini en çok gole kapatan isimler belli oldu! Zirvedeki kaleci futbolseverleri şaşırttı

8. ALEKSANDAR JOVANOVIC - KOCAELİSPOR (%33.3)

18 maçta 6 kez kalesini gole kapattı

Süper Lig’de kalesini en çok gole kapatan isimler belli oldu! Zirvedeki kaleci futbolseverleri şaşırttı

7. EDERSON - FENERBAHÇE (%33.3)

18 maçta 6 kez kalesini gole kapattı

Süper Lig’de kalesini en çok gole kapatan isimler belli oldu! Zirvedeki kaleci futbolseverleri şaşırttı

6. ERSİN DESTANOĞLU - BEŞİKTAŞ (%37.5)

16 maçta kalesini 6 kez gole kapattı

Süper Lig’de kalesini en çok gole kapatan isimler belli oldu! Zirvedeki kaleci futbolseverleri şaşırttı

5. MUHAMMED ŞENGEZER - BAŞAKŞEHİR (%30.4)

23 maçta 7 kez kalesini gole kapattı

Süper Lig’de kalesini en çok gole kapatan isimler belli oldu! Zirvedeki kaleci futbolseverleri şaşırttı

4. ERTUĞRUL TAŞKIRAN - ALANYASPOR (%35.0)

20 maçta 7 kez kalesini gole kapattı

Süper Lig’de kalesini en çok gole kapatan isimler belli oldu! Zirvedeki kaleci futbolseverleri şaşırttı

3. OKAN KOCUK - SAMSUNSPOR (%34.8)

23 maçta 8 kez kalesini gole kapattı

Süper Lig’de kalesini en çok gole kapatan isimler belli oldu! Zirvedeki kaleci futbolseverleri şaşırttı

2. UĞURCAN ÇAKIR - GALATASARAY (%38.1)

21 maçta 8 kez kalesini gole kapattı

Süper Lig’de kalesini en çok gole kapatan isimler belli oldu! Zirvedeki kaleci futbolseverleri şaşırttı

1. MATEUSZ LIS - GÖZTEPE (%58.3)

24 maçta 14 kez kalesini gole kapattı