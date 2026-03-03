Trend
Süper Lig'de kalesini en çok gole kapatan isimler belli oldu! Zirvedeki kaleci futbolseverleri şaşırttı
Trendyol Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmaları geride kalırken, zirve yarışı ve küme düşme hattında kıran kırana müsabakalar oynandı. Ligin kritik dönemlerine girilirken, kalesini en çok gole kapatan file bekçileri de ortaya çıktı. İşte o 23 isim...
Giriş Tarihi: 03.03.2026 13:01