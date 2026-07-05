Trend Galeri Trend Spor Süper Lig’de maça çıkmadan değerini dörde katladı!

Süper Lig’de maça çıkmadan değerini dörde katladı!

Tüm Dünya, Trabzonspor'un yeni transferi Cabral'ın Arjantin'e attığı golü konuşuyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.07.2026 12:20 Güncelleme Tarihi: 05.07.2026 12:21
Süper Lig’de maça çıkmadan değerini dörde katladı!

Sidny Lopes Cabral, Dünya Kupası'nda Arjantin'e attığı gol ve ortaya koyduğu performansla herkesi kendisine hayran bıraktı.

Süper Lig’de maça çıkmadan değerini dörde katladı!

Cabral, uzatmalarda takımını beraberliğe taşıyan vuruşu yapıp Yeşil Burun Adaları'nı umutlandırdı. Ancak Arjantin sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Süper Lig’de maça çıkmadan değerini dörde katladı!

90 dakika sonunda Arjantin ve dünya yıldızı Messi'den çok Cabral konuşuldu. Futbol otoriteleri, Cabral'ın şu ana kadar turnuvanın en güzel golünü kaydettiğini dile getirdi ve oyuncunun değerini şimdiden 3-4'e katladığını belirtti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Süper Lig’de maça çıkmadan değerini dörde katladı!

Trabzonspor, 23 yaşındaki sol beki 7 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna katmıştı.

Süper Lig’de maça çıkmadan değerini dörde katladı!

Yıldız futbolcu maçın ardından yaptığı açıklamada Trabzonspor formasını giyeceği gönü dört gözle beklediğini söyledi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#TRABZONSPOR #ARJANTİN #SÜPER LİG