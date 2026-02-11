Süper Lig'de şampiyonluk yarışı için çok konuşulacak sözler: "Trabzon'dan çıkan Mayıs'ta güler"

FATİH DOĞAN: Çok fazla mütevazı olursan aciz zannederler. Trabzonspor birçok şeyi doğru yapıyor ama önemli bir şeyi eksik yapıyor. Trabzon'un şampiyonluk şifresi, iletişim stratejisinde gizli. Artık tecrübelenmiş bir başkanı var. Çok iyi bir hocası var. Dengeli ve iyi bir kadrosu var. Ancak Trabzon'da eksik olan tek şey, şampiyonluk kelimesiyle yan yana gelmekten kaçınılması.