Trend
Galeri
Trend Spor
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı için çok konuşulacak sözler: "Trabzon'dan çıkan Mayıs'ta güler"
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı için çok konuşulacak sözler: "Trabzon'dan çıkan Mayıs'ta güler"
Süper Lig'de 21 haftalık bölüm geride kalırken, zirve yarışı da kızışmış durumda. Galatasaray'ın liderliğini sürdürdüğü ligde, Fenerbahçe ve Trabzonspor da takibine devam ediyor. SABAH Spor'un usta kalemleri Levent Tüzemen, Fatih Doğan, Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül, hafta sonu oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. İşte yazarların yorumları...
Giriş Tarihi: 11.02.2026 07:03