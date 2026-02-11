Trend Galeri Trend Spor Süper Lig'de şampiyonluk yarışı için çok konuşulacak sözler: "Trabzon'dan çıkan Mayıs'ta güler"

Süper Lig'de 21 haftalık bölüm geride kalırken, zirve yarışı da kızışmış durumda. Galatasaray'ın liderliğini sürdürdüğü ligde, Fenerbahçe ve Trabzonspor da takibine devam ediyor. SABAH Spor'un usta kalemleri Levent Tüzemen, Fatih Doğan, Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül, hafta sonu oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. İşte yazarların yorumları...

Giriş Tarihi: 11.02.2026 07:03
Süper Lig'in 22.haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta kozlarını paylaşacak.

SABAH Spor'un usta yazarları, cumartesi günü Trabzon'da oynanacak kritik mücadeleyi detaylı değerlendirdi.

MURAT ÖZBOSTAN: Zirvedeki yarış tam gaz devam ediyor. Tabloya bakarsak bundan sonra F.Bahçe, G.Saray ve Trabzon üçgeninde mi devam edecek mücadele yoksa sadece F.Bahçe ve G.Saray olarak mı görüyorsunuz?

LEVENT TÜZEMEN: G.Saray, F.Bahçe ve Trabzonspor, yarışın içinde görünüyorlar. Bu üç takımın birbirleriyle oynayacağı maçlar yarışı etkileyecektir. Özellikle Trabzon'un evinde F.Bahçe ve G.Saray ile oynaması, yarışta devam etmesi adına büyük şans olacak.

"YARIŞIN GÜMRÜK KAPISI OLABİLİR"

Ancak Beşiktaş'ı yok saymamak lazım. Büyük maçlarda farklı bir ruha bürünen Sergen Yalçın ve öğrencileri, yarışın gümrük kapısı olabilir. G.Saray'ın transferlerinden sonra hem havası değişti hem daha gövdeli hale geldi hem de Okan hocanın eli çok güçlendi.

FATİH DOĞAN: Çok fazla mütevazı olursan aciz zannederler. Trabzonspor birçok şeyi doğru yapıyor ama önemli bir şeyi eksik yapıyor. Trabzon'un şampiyonluk şifresi, iletişim stratejisinde gizli. Artık tecrübelenmiş bir başkanı var. Çok iyi bir hocası var. Dengeli ve iyi bir kadrosu var. Ancak Trabzon'da eksik olan tek şey, şampiyonluk kelimesiyle yan yana gelmekten kaçınılması.

"YARIŞMACI TAKIM OLMAYA İHTİYACI VAR"

Yarışın içinde olmak camiaları konsolide eder, özellikle de futbolcuların yüzde 20 oranında performansını artırır. Trabzon'un kurmaylarının toparlanıp şampiyonluk söylemini dillendirmeye, takımı ve camiayı konsolide ederek yarışmacı takım olmaya ihtiyacı var. Şifre: Şampiyonluk söylemi.

AHMET ÇAKAR: Bu sorunun cevabı cumartesi gecesi Trabzonspor-F.Bahçe maçından sonra daha bir şekillenir. Bana göre bu maç hem Trabzonspor'un hem de F.Bahçe'nin en önemli kader maçlarından biri. Pek tabii ki dolayısıyla G.Saray için de öyle.

"TRABZONSPOR KAZANIRSA..."

Şayet Trabzonspor kazanırsa 'Ben de varım' diyecek, hatta 'İkincilik için favori benim' diyecek ve F.Bahçe şampiyonluk yarışından belli oranda uzaklaşacak. Buna karşılık F.Bahçe kazandığında 'Ben bu G.Saray'ı niye yakalamayayım ki! Bakalım onlar Trabzon'da kazanabilecek mi?' diye havaya girecek ve Trabzonspor şampiyonluk yarışından mutlak uzaklaşacak.

GÜRCAN BİLGİÇ: Türkiye'de lig şubatta başlar. O yüzden yaşadıklarımızı unutup, hafta hafta bunu konuşacağız. Fenerbahçe ve Galatasaray zaten ligin üstünde olan kadrolarını daha da güçlendirdiler. Birçok çözüm seçenekleri var.

"DEVAMLILIKLA İLGİLİ PROBLEMLERİ OLABİLİR"

Trabzonspor bu etapta 'fakir' kaldı. Onuachu atacak, Zubkov ve Muçi çok iyi oynayacak. Direnseler bile devamlılık ile ilgili problemleri olabilir. Bu sezon 'x faktör' denilen, gidişatı etkileyecek takım sayısı arttı.

"TRABZON'DAN ÇIKAN MAYIS'TA GÜLER"

Trabzonspor da bunlardan biri. Şampiyonluk zor ama kimin şampiyon olacağına onların performansı karar verebilir. Yani; Trabzon'dan çıkan, Mayıs'ı gülerek bitirir.

"AVANTAJ GALATASARAY'DA"

ÖMER ÜRÜNDÜL: Trabzonspor'un yarışta devreye girmesi için Fenerbahçe maçını kazanması lazım. Eğer kazanamazsa yarış iki takım arasında geçer. G.Saray, ligde kadro itibarıyla daha kolay kazanıyor. Üç puanlık da avantajı var. F.Bahçe derbisi de sahasında. Bu bakımdan avantaj G.Saray'da.