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Süper Lig'de sözleşmesi biten en pahalı 15 futbolcu! Yıldız isimler boşa çıkıyor...

Haziran ayının sona ermesiyle, Trendyol Süper Lig ekiplerinde forma giyen bazı oyuncuların kontratları da bitmiş oldu. Sürpriz listede sözleşmesi sona eren en pahalı 15 futbolcu ortaya çıktı. İşte Transfermakt kaynaklı listede zirvenin sahibi...

Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:33 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 13:14
Süper Lig’de sözleşmesi biten en pahalı 15 futbolcu! Yıldız isimler boşa çıkıyor...

Trendyol Süper Lig'de sözleşmesi sona eren en değerli 15 futbolcu belli oldu. Yapılan listede sadece 2025-2026 sezonunda mücadele eden takımların oyuncuları yer aldı. İşte zirvenin sahibi...

Süper Lig’de sözleşmesi biten en pahalı 15 futbolcu! Yıldız isimler boşa çıkıyor...

15. Salih Uçan

800 bin €

Süper Lig’de sözleşmesi biten en pahalı 15 futbolcu! Yıldız isimler boşa çıkıyor...

14. Kevin Rodrigues

800 bin €

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Süper Lig’de sözleşmesi biten en pahalı 15 futbolcu! Yıldız isimler boşa çıkıyor...
13. Heliton
1 Milyon €
Süper Lig’de sözleşmesi biten en pahalı 15 futbolcu! Yıldız isimler boşa çıkıyor...

12. Casper Hojer

1 Milyon €

Süper Lig’de sözleşmesi biten en pahalı 15 futbolcu! Yıldız isimler boşa çıkıyor...

11. Denis Makarov

1.2 Milyon €

Süper Lig’de sözleşmesi biten en pahalı 15 futbolcu! Yıldız isimler boşa çıkıyor...

10. Samet Akaydin

1.2 Milyon €

Süper Lig’de sözleşmesi biten en pahalı 15 futbolcu! Yıldız isimler boşa çıkıyor...

9. Nicholas Opoku

1.5 Milyon €

Süper Lig’de sözleşmesi biten en pahalı 15 futbolcu! Yıldız isimler boşa çıkıyor...

8. Umut Bozok

1.5 Milyon €

Süper Lig’de sözleşmesi biten en pahalı 15 futbolcu! Yıldız isimler boşa çıkıyor...

7. Riechedly Bazoer

1.5 Milyon €

Süper Lig’de sözleşmesi biten en pahalı 15 futbolcu! Yıldız isimler boşa çıkıyor...

6. Lubomir Satka

1.5 Milyon €

Süper Lig’de sözleşmesi biten en pahalı 15 futbolcu! Yıldız isimler boşa çıkıyor...

5. Bilal Bayazit

1.8 Milyon €

Süper Lig’de sözleşmesi biten en pahalı 15 futbolcu! Yıldız isimler boşa çıkıyor...

4. Olivier Ntcham

2 Milyon €

Süper Lig’de sözleşmesi biten en pahalı 15 futbolcu! Yıldız isimler boşa çıkıyor...

3. Berkan Kutlu

2.5 Milyon €

Süper Lig’de sözleşmesi biten en pahalı 15 futbolcu! Yıldız isimler boşa çıkıyor...

2. Mauro Icardi

4 Milyon €

Süper Lig’de sözleşmesi biten en pahalı 15 futbolcu! Yıldız isimler boşa çıkıyor...

1. Ersin Destanoğlu

4 Milyon €

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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