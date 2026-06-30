Trend
Galeri
Trend Spor
Süper Lig'de sözleşmesi biten en pahalı 15 futbolcu! Yıldız isimler boşa çıkıyor...
Süper Lig'de sözleşmesi biten en pahalı 15 futbolcu! Yıldız isimler boşa çıkıyor...
Haziran ayının sona ermesiyle, Trendyol Süper Lig ekiplerinde forma giyen bazı oyuncuların kontratları da bitmiş oldu. Sürpriz listede sözleşmesi sona eren en pahalı 15 futbolcu ortaya çıktı. İşte Transfermakt kaynaklı listede zirvenin sahibi...
Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:33
Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 13:14