Süper Lig’de tepkiler art arda! Ortak gündem hakemler

Sergen Yalçın hakem tepkisini, "Hakemler ve VAR, kuralı uygulamak için buradalar. Biz zaten ligde yokuz, puan olarak gerideyiz. Türk futbolunun geleceği açısından bu büyük bir sorun. Buna bir facia diyebiliriz. Bu oyun kurallarla oynanan bir oyun. Hakemler de kuralı uygulamak için varlar. Kurallar bana başka öbürüne başka olunca böyle diyaloglar çıkıyor. Beni Trabzon'da 10 kişi bırakıyorsun, kazanacağım maçta berabere kalıyorum. Fenerbahçe maçında Orkun'u atıyorsun. Bu maçta kural yok mu" şeklinde sürdürdü.