Süper Lig’de yeni sezonun haritası çizildi! Süper Lig'de hangi takımlar yükseldi, hangileri küme düştü?

Trendyol Süper Lig'de sezonun son düzlüğüne girilirken küme düşen ve üst lige çıkan takımlar netleşti. Galatasaray şampiyonluğunu ilan ederken, küme hattındaki kritik mücadele de sona erdi. İşte 2025-2026 sezonunda lige veda eden ve yükselen ekipler…

Giriş Tarihi: 16.05.2026 09:33 Güncelleme Tarihi: 16.05.2026 09:39
Süper Lig'de 33. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından küme düşme hattındaki tablo belli oldu. Dün akşam oynanan karşılaşmalar sonrası Trendyol 1. Lig'e düşen takımlar netleşirken, Süper Lig'e yükselen ekipler de futbol gündeminde yer aldı. İşte yeni sezonda Süper Lig'de yükselen ve küme düşen takımlar....

SÜPER LİG'DE KİMLER DÜŞTÜ, KİMLER ÇIKTI?

Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftalarına girilirken küme düşme hattındaki heyecan giderek arttı. 33. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Kayserispor ve Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda eden ekipler oldu. Lige veda edecek son takım ise 34. hafta karşılaşmalarının ardından netlik kazanacak.

SÜPER LİG'E YÜKSELEN TAKIMLAR NETLEŞMEYE BAŞLADI

Trendyol 1. Lig'de sezonun sona yaklaşmasıyla birlikte Süper Lig bileti alan takımlar da belli olmaya başladı. Erzurumspor FK ve Amedspor üst lige çıkmayı garantilerken, son bilet için play-off heyecanı yaşanacak.

PLAY-OFF'TA SÜPER LİG YARIŞI KIZIŞTI

Trendyol 1. Lig play-off etabında Esenler Erokspor, Çorum FK, Bodrum FK ve Pendikspor Süper Lig bileti için mücadele ediyor. Rakiplerini elemeyi başaran takım sezon sonunda Süper Lig'e yükselen son ekip olacak.

1. Lig'e Çıkan Takımlar Açıklandı

Nesine 2. Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından Bursaspor, Batman Petrolspor ve Mardin 1969 Spor Trendyol 1. Lig'e yükselmeyi başardı. Play-off finalinde ise Muğlaspor, Elazığspor karşısında penaltılarla galip gelerek üst ligin yolunu tuttu.

ÇORUM FK VE BODRUM FK TUR ATLADI

Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Çorum FK ile Bodrum FK rakiplerini mağlup ederek ikinci tura yükseldi. Çorum temsilcisi, Keçiörengücü karşısında Fredy'nin penaltı golüyle kazanırken, Bodrum FK ise Pendikspor engelini 2-0'lık skorla geçti.

PLAY-OFF FİNALİNİN ADRESİ KONYA OLDU

Play-off ikinci turunda karşı karşıya gelecek olan Çorum FK ve Bodrum FK, finale yükselmek için kozlarını paylaşacak. Bu eşleşmenin galibi, 24 Mayıs'ta Konya'da oynanacak finalde Esenler Erokspor ile Süper Lig bileti için mücadele edecek.

