Süper Lig’de zirve yarışında kalan maçlar! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un fikstürü...

Trendyol Süper Lig'de gözler zirve yarışına çevrildi. 31.haftada Galatasaray, derbide Fenerbahçe'yi 3-2 yendi ve avantaj elde etti. Son haftalara girilirken sarı-kırmızılılar farkı 7'ye çıkardı. İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları...

Giriş Tarihi: 26.04.2026 22:55 Güncelleme Tarihi: 26.04.2026 22:59
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluk için büyük bir avantaj yakaladı.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri; Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz (P) ve Lucas Torreira kaydetti.

Bu sonucun ardından 74 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, son 3 haftaya liderlik koltuğunda girdi. Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ise 67 puanla Galatasaray'ın 7 puan gerisinde yer aldı.

İKİLİ AVERAJ G.SARAY'DA

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon rakibi karşısında ikili averajda üstünlük yakaladı. Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalan Galatasaray, sahasındaki maçı 3-0 kazandı. "Cimbom" sezon sonunda oluşacak muhtemel puan eşitliği durumunda rakibinin önünde yer alacak.

Derbi sonrası gözler, ligde geride kalan maçlara çevrildi. Zirve yarışında lider Galatasaray'ı Fenerbahçe ile Trabzonspor takip ediyor.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren takımlar arasındaki rekabette kalan haftalarda oynanacak maçlar dikkat çekti. İşte Süper Lig'de zirve yarışındaki takımların oynayacağı maçlar…

31'inci hafta

Galatasaray - Fenerbahçe (3-0)

Konyaspor - Trabzonspor

32'nci hafta

Samsunspor - Galatasaray

Fenerbahçe - Başakşehir

Trabzonspor - Göztepe

33'üncü hafta

Galatasaray - Antalyaspor

Konyaspor - Fenerbahçe

Beşiktaş - Trabzonspor

34'üncü hafta

Kasımpaşa - Galatasaray

Fenerbahçe - Eyüpspor

Trabzonspor - Gençlerbirliği

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
