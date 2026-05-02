Süper Lig'e hangi takımlar yükseldi? Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu!

Trendyol 1. Lig'de normal sezonun sona ermesiyle birlikte şampiyonluğunu ilan eden Erzurumspor FK'nın ardından Süper Lig'e yükselecek ikinci ekip de netleşti. Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Trendyol 1. Lig'de yükselen takımlar da kesinleşmiş oldu. Peki, Süper Lig'e hangi takımlar yükseldi?

Giriş Tarihi: 02.05.2026 18:22 Güncelleme Tarihi: 02.05.2026 18:28
Trendyol 1. Lig'de normal sezon, bugün oynanan karşılaşmalarla birlikte sona erdi. Saat 16.00'da aynı anda başlayan maçların ardından, şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK'nın yanı sıra lige çıkan ikinci takım da netlik kazandı ve büyük sevinç yaşandı.

AMEDSPOR TARİHİNDE BİR İLK: SÜPER LİG BİLETİ GELDİ

Diyarbakır ekibi Amed Sportif Faaliyetler, Iğdır FK'ya konuk olduğu mücadelede büyük heyecana sahne oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 6. dakikada 1-0 öne geçti. Bu gole Amedspor kısa sürede yanıt verdi ve Hasan Ali Kaldırım ile Diagne'nin golleriyle skoru 2-1'e getirdi. Ancak 45+4. dakikada Diagne'nin kendi kalesine attığı golle ilk yarı 2-2 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda da tempo düşmedi ve karşılıklı gollerle mücadele 3-3 sona erdi.

Sahadan 1 puanla ayrılan Amedspor, Esenler Erokspor'un da puan kaybetmesiyle birlikte tarihi bir başarıya imza attı ve ilk kez Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

TRENDYOL 1. LİG PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ NETLEŞTİ

Trendyol 1. Lig'de play-off hattına yükselen ekipler Çorum FK, Bodrum FK, Pendikspor ve Keçiörengücü oldu. Sezonu daha üst sırada tamamlayan Esenler Erokspor ise doğrudan final aşamasına yükselerek avantaj elde etti.

Play-off çeyrek finalinde Çorum FK ile Keçiörengücü karşı karşıya gelirken, Bodrum FK ile Pendikspor da finale çıkma mücadelesi verecek. Bu iki eşleşmeden galip ayrılan takımlar yarı finalde birbirleriyle eşleşecek.

Yarı final etabını başarıyla geçen ekip ise, Süper Lig biletini belirleyecek final maçında Esenler Erokspor'un rakibi olacak.

