Süper Lig’e hangi takımlar yükseldi? Trendyol Süper Lig’e yükselen son takım belli oldu!

TRENDYOL 1. LİG PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ NETLEŞTİ

Trendyol 1. Lig'de play-off hattına yükselen ekipler Çorum FK, Bodrum FK, Pendikspor ve Keçiörengücü oldu. Sezonu daha üst sırada tamamlayan Esenler Erokspor ise doğrudan final aşamasına yükselerek avantaj elde etti.

Play-off çeyrek finalinde Çorum FK ile Keçiörengücü karşı karşıya gelirken, Bodrum FK ile Pendikspor da finale çıkma mücadelesi verecek. Bu iki eşleşmeden galip ayrılan takımlar yarı finalde birbirleriyle eşleşecek.

Yarı final etabını başarıyla geçen ekip ise, Süper Lig biletini belirleyecek final maçında Esenler Erokspor'un rakibi olacak.