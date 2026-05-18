Trend Galeri Trend Spor Süper Lig'in asist kralı belli oldu! Yıldız isim tek başına zirvede...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sona erdi. Sezonun sona ermesinin ardından en çok gol pası veren futbolcular ortaya çıktı. İşte dev listede zirvenin sahibi...

Giriş Tarihi: 18.05.2026 11:03 Güncelleme Tarihi: 18.05.2026 11:29
Türk futbolunun en üst düzey organizasyonlarından Trendyol Süper Lig'de heyecan sona erdi. Oynanan karşılaşmalar sonrasında oyuncuların bireysel performansları dikkat çekti. Ligde asist krallığı yarışında zirvenin sahibi belli oldu. İşte o isim...

10- Oleksandr Zubkov | Trabzonspor | 7 asist

9- Wagner Pina | Trabzonspor | 7 asist

8- Alexandru Maxim | Gaziantep FK | 7 asist

7- Vaclav Cerny | Beşiktaş | 8 asist

6- Orkun Kökçü | Beşiktaş | 8 asist

5- Yunus Akgün | Galatasaray | 9 asist

4- Qazim Laci | Çaykur Rizespor | 9 asist

3- Florent Hadergjonaj | Alanyaspor | 9 asist

2- Barış Alper Yılmaz | Galatasaray | 11 asist

1- Marco Asensio | Fenerbahçe | 12 asist

