Süper Lig’in asist kralı belli oldu! Yıldız isim tek başına zirvede...

Türk futbolunun en üst düzey organizasyonlarından Trendyol Süper Lig'de heyecan sona erdi. Oynanan karşılaşmalar sonrasında oyuncuların bireysel performansları dikkat çekti. Ligde asist krallığı yarışında zirvenin sahibi belli oldu. İşte o isim... 10- Oleksandr Zubkov | Trabzonspor | 7 asist 9- Wagner Pina | Trabzonspor | 7 asist 8- Alexandru Maxim | Gaziantep FK | 7 asist 7- Vaclav Cerny | Beşiktaş | 8 asist 6- Orkun Kökçü | Beşiktaş | 8 asist 5- Yunus Akgün | Galatasaray | 9 asist 4- Qazim Laci | Çaykur Rizespor | 9 asist 3- Florent Hadergjonaj | Alanyaspor | 9 asist 2- Barış Alper Yılmaz | Galatasaray | 11 asist 1- Marco Asensio | Fenerbahçe | 12 asist